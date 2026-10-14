Bir Aile 1976'da Toprağa Gömdüğü Zaman Kapsülünü 50 Yıl Sonra Açtı

Geçmişten geleceğe bırakılan mesajlar, zaman kapsülleri sayesinde on yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkabiliyor. 50 yıl önce ABD'nin bağımsızlığının 200. yılı kutlanırken, gelecek nesillere o dönemin gazetelerini, paralarını ve gündelik eşyalarını bırakmak isteyen pek çok aile ve topluluk kapsüllerini bağımsızlık günü etrafında toprağa gömmüştü. Bağımsızlığın 250. yılının kutlandığı bu yıl, o kapsüllerin açılma zamanı da geldi.
'mommakay93' isimli kullanıcı, ailesinin 1976'da gömdüğü zaman kapsülünü 50 yıl sonra iş makinesiyle topraktan çıkardıkları ve açtıkları anları paylaştı. Paylaşılan görüntülerde gazetelerden madeni paralara o döneme ait pek çok eşya çıktı. Yarım asır öncesinden kalan eşyalar, izleyenlere bir zaman yolculuğu yaşattı.
Peki zaman kapsülleri nasıl ortaya çıktı?
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