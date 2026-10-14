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Bir Aile 1976'da Toprağa Gömdüğü Zaman Kapsülünü 50 Yıl Sonra Açtı

Bir Aile 1976'da Toprağa Gömdüğü Zaman Kapsülünü 50 Yıl Sonra Açtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 14:50

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Geçmişten geleceğe bırakılan mesajlar, zaman kapsülleri sayesinde on yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkabiliyor. 50 yıl önce ABD'nin bağımsızlığının 200. yılı kutlanırken, gelecek nesillere o dönemin gazetelerini, paralarını ve gündelik eşyalarını bırakmak isteyen pek çok aile ve topluluk kapsüllerini bağımsızlık günü etrafında toprağa gömmüştü. Bağımsızlığın 250. yılının kutlandığı bu yıl, o kapsüllerin açılma zamanı da geldi.

'mommakay93' isimli kullanıcı, ailesinin 1976'da gömdüğü zaman kapsülünü 50 yıl sonra iş makinesiyle topraktan çıkardıkları ve açtıkları anları paylaştı. Paylaşılan görüntülerde gazetelerden madeni paralara o döneme ait pek çok eşya çıktı. Yarım asır öncesinden kalan eşyalar, izleyenlere bir zaman yolculuğu yaşattı.

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Peki zaman kapsülleri nasıl ortaya çıktı?

Peki zaman kapsülleri nasıl ortaya çıktı?

Zaman kapsülü, belirli bir dönemi anlatan eşyaların ve mesajların sızdırmaz bir kaba konularak ileride açılmak üzere saklanmasına verilen ad. Bugünkü anlamıyla yaygınlaşması, Westinghouse şirketinin 1939 New York Dünya Fuarı için hazırlayıp 1938'de fuar alanına gömdüğü kapsüle dayanıyor. Bu kapsülün 6939 yılında açılması planlanıyor. ABD'de 1976'da bağımsızlığın 200. yılı kutlanırken de okullarda, kasabalarda ve ailelerde benzer kapsüller toprağa verilmişti. Aynı yıl Mars'a ulaşan Viking uzay araçlarının fotoğrafları gazete manşetlerine taşınmıştı. Ailenin çıkardığı gazetelerden birinde de bu haber yer alıyor.

Bu kapsüllerin en büyük düşmanı ise nem. Kap tam sızdırmaz biçimde kapatılmadığında ya da toprak altında zamanla çatladığında su içeri sızıyor, kağıt ve metaller hızla yıpranıyor. Nitekim ailenin açtığı kapsülde de su hasarı büyük bir sürpriz oldu. Yine de kurutulup temizlenen paralar, gazeteler ve dergiler 1976'nın gündelik hayatına dair eşsiz bir kesit sundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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