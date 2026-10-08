Aynı Yerde İkinci Kez 3 Bin Yıllık Hazine Buldu: İçinden Viking Kılıçları Çıktı
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İskoç Sınırları bölgesinde çalışan bir metal dedektör meraklısı, iki yıl içinde ikinci Bronz Çağı hazinesini buldu. Mariusz Stepien'in 'Blyth Hazinesi' adı verilen yeni buluntusu, yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihleniyor.
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Blyth Hazinesi, Geç Bronz Çağı'na ait iki balta başı ve eksiksiz bir bakır külçe içeriyor.
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Metal dedektörlüğün yaygınlaşması, Birleşik Krallık'ta rekor sayıda arkeolojik buluntunun önünü açtı.
Hazine avcılarının diğer buluntuları arasında 575 yıllık kılıç topuzu, 2 bin yıllık broş ve 700 yıllık mühür var.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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