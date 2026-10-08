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Aynı Yerde İkinci Kez 3 Bin Yıllık Hazine Buldu: İçinden Viking Kılıçları Çıktı

Aynı Yerde İkinci Kez 3 Bin Yıllık Hazine Buldu: İçinden Viking Kılıçları Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:31
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İskoç Sınırları bölgesinde çalışan bir metal dedektör meraklısı, iki yıl içinde ikinci Bronz Çağı hazinesini buldu. Mariusz Stepien'in 'Blyth Hazinesi' adı verilen yeni buluntusu, yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihleniyor.

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Blyth Hazinesi, Geç Bronz Çağı'na ait iki balta başı ve eksiksiz bir bakır külçe içeriyor.

Blyth Hazinesi, Geç Bronz Çağı'na ait iki balta başı ve eksiksiz bir bakır külçe içeriyor.

Mariusz Stepien, bu son hazineyi 2022'de, 2020'de Peebles Hazinesi'ni bulduğu yerden yaklaşık 7 mil (yaklaşık 11 kilometre) uzaklıkta ortaya çıkardı. Aynı bölgede iki Bronz Çağı hazinesi bulmasını 'olağanüstü' olarak niteleyen Stepien'in yeni buluntusu, MÖ 1150 ile 850 arasındaki Geç Bronz Çağı'na ait ürünlerden oluşuyor.

Blyth Hazinesi'nde iki bronz balta başı ile tek parça halinde, eksiksiz bir bakır külçe bulunuyor. Külçe, katı metalden yapılmış bir çubuk anlamına geliyor.

Metal dedektörlüğün yaygınlaşması, Birleşik Krallık'ta rekor sayıda arkeolojik buluntunun önünü açtı.

Metal dedektörlüğün yaygınlaşması, Birleşik Krallık'ta rekor sayıda arkeolojik buluntunun önünü açtı.

Yüzey, yer altı ya da su altındaki metal nesneleri bulmak için özel bir elektronik cihaz kullanmak anlamına gelen metal dedektörlüğü, son yıllarda daha popüler hale geldi ve hazine buluntularının artmasına yol açtı. 2024 verileri, Birleşik Krallık'ta rekor sayıda arkeolojik buluntu ve hazine kaydedildiğini, bunların çoğunun sıradan insanların metal dedektör kullanması sayesinde ortaya çıktığını gösteriyor.

1996 tarihli Hazine Yasası uyarınca İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da olası bir hazine bulan kişilerin buluntuyu bildirmesi gerekiyor. Böylece nesnenin gerçekten hazine olup olmadığını belirlemek için testler yapılabiliyor. Buluntu hazine olarak sınıflandırılırsa, bulan kişi bunu bir müzeye satışa sunmak zorunda.

Hazine avcılarının diğer buluntuları arasında 575 yıllık kılıç topuzu, 2 bin yıllık broş ve 700 yıllık mühür var.

Hazine avcılarının diğer buluntuları arasında 575 yıllık kılıç topuzu, 2 bin yıllık broş ve 700 yıllık mühür var.

Kuzey Yorkshire'da bir tarlada metal dedektörle 575 yıllık bir kılıç topuzu ve Viking kılıçları bulan 14 yaşındaki Lucas, kendini 'bunalmış ama gururlu' hissettiğini söyledi. MS 1350 ile 1450 arasına tarihlenen, 26 yüzlü ve detaylı oymalara sahip topuz son derece nadir bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

Dorset'ten Martin ise Dorchester yakınındaki bir tarlada bulup çocuk oyuncağı sandığı nesneyi yıkadığında yeşil rengi ve zarif tasarımı fark etti. Yerel uzmanlar nesnenin nadir bir 2 bin yıllık broş olduğunu doğruladı. Metal dedektörle ilk kez denemeye çıkan 10 yaşındaki Brodie ise 14. yüzyıla ait bir mühür buldu. Mühür hazine olarak sınıflandırılmadığı için Brodie onu evine götürebildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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