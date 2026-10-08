Aynı Yerde İkinci Kez 3 Bin Yıllık Hazine Buldu: İçinden Viking Kılıçları Çıktı

Yüzey, yer altı ya da su altındaki metal nesneleri bulmak için özel bir elektronik cihaz kullanmak anlamına gelen metal dedektörlüğü, son yıllarda daha popüler hale geldi ve hazine buluntularının artmasına yol açtı. 2024 verileri, Birleşik Krallık'ta rekor sayıda arkeolojik buluntu ve hazine kaydedildiğini, bunların çoğunun sıradan insanların metal dedektör kullanması sayesinde ortaya çıktığını gösteriyor.

1996 tarihli Hazine Yasası uyarınca İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da olası bir hazine bulan kişilerin buluntuyu bildirmesi gerekiyor. Böylece nesnenin gerçekten hazine olup olmadığını belirlemek için testler yapılabiliyor. Buluntu hazine olarak sınıflandırılırsa, bulan kişi bunu bir müzeye satışa sunmak zorunda.