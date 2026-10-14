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Endonezya'da Orman Yangınlarının Ardından Gökyüzü Sarıya Döndü

Endonezya'da Orman Yangınlarının Ardından Gökyüzü Sarıya Döndü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 13:48

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Endonezya'da orman ve arazi yangınlarının ardından gökyüzü sarıya döndü. Paylaşılan görüntülerde yoğun dumanın güneş ışığını engellediği belirtildi. Ülkede yangınlar temmuzdan bu yana sürüyor; yetkililer güçlenen El Niño'yu ve uzayan kurak mevsimi sorumlu tutuyor. Orman Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim gecesi itibarıyla ülke genelinde 1.176 sıcak nokta tespit edildi. Orta Kalimantan, Güney Sumatra ve Jambi gibi bölgelerde hava kalitesi 'çok sağlıksız' ile 'tehlikeli' arasında seyretti. Palangka Raya kentinde görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü, bazı havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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