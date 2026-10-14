Endonezya'da Orman Yangınlarının Ardından Gökyüzü Sarıya Döndü

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Endonezya'da orman ve arazi yangınlarının ardından gökyüzü sarıya döndü. Paylaşılan görüntülerde yoğun dumanın güneş ışığını engellediği belirtildi. Ülkede yangınlar temmuzdan bu yana sürüyor; yetkililer güçlenen El Niño'yu ve uzayan kurak mevsimi sorumlu tutuyor. Orman Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim gecesi itibarıyla ülke genelinde 1.176 sıcak nokta tespit edildi. Orta Kalimantan, Güney Sumatra ve Jambi gibi bölgelerde hava kalitesi 'çok sağlıksız' ile 'tehlikeli' arasında seyretti. Palangka Raya kentinde görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü, bazı havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın