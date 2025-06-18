Endonezya’da Yanardağ Patlaması: Küller 11 Kilometre Havaya Kadar Yükseldi
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“Pasifik Ateş Çemberi" deprem kuşağında bulunan Endonezya’da aktif toplam 130 yanardağ bulunuyor.
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Patlamaya dair görüntüler 👇
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Geçen yıl da patlamıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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