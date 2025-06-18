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Endonezya’da Yanardağ Patlaması: Küller 11 Kilometre Havaya Kadar Yükseldi

Endonezya’da Yanardağ Patlaması: Küller 11 Kilometre Havaya Kadar Yükseldi

Endonezya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 14:43 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 15:15

Endonezya’nın Flores Adası’nda bulunan Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yanardağın patlaması sonrasında oluşan küller 11 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Bölgede havayolu ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, herhangi bir can kaybı açıklaması ise yapılmadı.

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“Pasifik Ateş Çemberi" deprem kuşağında bulunan Endonezya’da aktif toplam 130 yanardağ bulunuyor.

“Pasifik Ateş Çemberi" deprem kuşağında bulunan Endonezya’da aktif toplam 130 yanardağ bulunuyor.

Endonezya’daki Laki-Laki Yanardağ’ında dün yaşanan patlama sonrasında büyük korku yaşandı. Yanardağdan yükselen küller havaya doğru 11 kilometre yükseliğe çıktı.

Kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden dahi göründü.

Patlamaya dair görüntüler 👇

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Geçen yıl da patlamıştı.

Geçen yıl da patlamıştı.

Endonezya’nın en aktif volkanlarından biri olan Laki-Laki Yanardağı’nda geçtiğimiz yıl da patlama meydana gelmiş ve 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia'dan yapılan açıklamada, volkan faaliyeti nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiği bildirildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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