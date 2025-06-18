Endonezya’da Yanardağ Patlaması: Küller 11 Kilometre Havaya Kadar Yükseldi

Endonezya’nın en aktif volkanlarından biri olan Laki-Laki Yanardağı’nda geçtiğimiz yıl da patlama meydana gelmiş ve 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia'dan yapılan açıklamada, volkan faaliyeti nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiği bildirildi.