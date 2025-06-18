Marmaris Belediyesi’nden Tepki Çeken Dans Açıklaması: "Görüntülerden Biz de Rahatsızız"
Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.
Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir' ifadeleri kullanıldı.
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Başta Marmaris olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı otel ve işletmelerde turistlere yönelik yapılan eğlence ve danslar gündem olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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