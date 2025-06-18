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Marmaris Belediyesi’nden Tepki Çeken Dans Açıklaması: "Görüntülerden Biz de Rahatsızız"

Marmaris Belediyesi’nden Tepki Çeken Dans Açıklaması: "Görüntülerden Biz de Rahatsızız"

Marmaris
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 12:16

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.

Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

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Başta Marmaris olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı otel ve işletmelerde turistlere yönelik yapılan eğlence ve danslar gündem olmuştu.

Başta Marmaris olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı otel ve işletmelerde turistlere yönelik yapılan eğlence ve danslar gündem olmuştu.

Marmaris Belediyesi'nden, bazı işletmelerde 'dans adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere' ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, Marmaris’te bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntüler, belediyemiz başta olmak üzere tüm yerel kurumların dikkatindedir. Bu tür görüntüler, Marmaris’in turizm vizyonu ve kent kimliği ile kesinlikle örtüşmemekte; ilçemizin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar vermektedir. Marmaris Belediyesi olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla, ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda; emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimizin ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir.'

“Herkes elini taşın altına koysun”

“Herkes elini taşın altına koysun”

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, söz konusu işletmelerin uyacağı kuralları düzenlediği hatırlatılarak, 'Marmaris’in geleceğini korumak ve marka değerini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm yetkili kurumların ve sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak, bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız ve kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz' denildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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