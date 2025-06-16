Yeni İğrençlik Görüntüleri! Marmaris'teki Bir İşletmede Turist Kadınlara Yapılan Taciz Dansı

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar. Tacize kadar giden bu danslar sebebiyle bugün 14 işletme kapatıldı. Ancak gelen görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. İşte en son düşen o garip dans videosu!