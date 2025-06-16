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Yeni İğrençlik Görüntüleri! Marmaris'teki Bir İşletmede Turist Kadınlara Yapılan Taciz Dansı

Yeni İğrençlik Görüntüleri! Marmaris'teki Bir İşletmede Turist Kadınlara Yapılan Taciz Dansı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.06.2025 - 15:45 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 15:49

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar. Tacize kadar giden bu danslar sebebiyle bugün 14 işletme kapatıldı. Ancak gelen görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. İşte en son düşen o garip dans videosu!

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Birkaç gündür sosyal medyada Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerdeki dans şovları dolaşıyor.

Birkaç gündür sosyal medyada Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerdeki dans şovları dolaşıyor.

Erkekler tarafından yapılan bu şovlar, özellikle yabancı turist kadınların dikkatini çekmek üzere gerçekleştiriliyor. Ancak bu danslar bir noktada tacize evriliyor.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Turizm bölgelerindeki tacizci dans rezaletinin gündem olmasının ardından Marmaris'te 14 işletme kapatıldı.

Turizm bölgelerindeki tacizci dans rezaletinin gündem olmasının ardından Marmaris'te 14 işletme kapatıldı.

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak işletmeleri takip edeceğini açıkladı.

Ancak videoların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yeni yer alan bir videoda Marmaris'teki bir işletme dans eden adamın kadınları taciz eden görüntüleri yer aldı.

Ancak videoların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yeni yer alan bir videoda Marmaris'teki bir işletme dans eden adamın kadınları taciz eden görüntüleri yer aldı.

O videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

Taciz dansına gelen yorumlardan bazıları şöyle 👇

Taciz dansına gelen yorumlardan bazıları şöyle 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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