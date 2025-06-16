Yeni İğrençlik Görüntüleri! Marmaris'teki Bir İşletmede Turist Kadınlara Yapılan Taciz Dansı
Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar. Tacize kadar giden bu danslar sebebiyle bugün 14 işletme kapatıldı. Ancak gelen görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. İşte en son düşen o garip dans videosu!
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Birkaç gündür sosyal medyada Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerdeki dans şovları dolaşıyor.
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Turizm bölgelerindeki tacizci dans rezaletinin gündem olmasının ardından Marmaris'te 14 işletme kapatıldı.
Ancak videoların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yeni yer alan bir videoda Marmaris'teki bir işletme dans eden adamın kadınları taciz eden görüntüleri yer aldı.
O videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
Taciz dansına gelen yorumlardan bazıları şöyle 👇
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