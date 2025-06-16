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Sahibinden'de Yer Alan Kiralık Gecekondu İlanındaki Detaylar İnsanın Saçını Başını Yoldurtuyor

Sahibinden'de Yer Alan Kiralık Gecekondu İlanındaki Detaylar İnsanın Saçını Başını Yoldurtuyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.06.2025 - 13:31 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 13:33

Sosyal medyada konuşulan ev ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir gecekondu ilanındaki detaylar görenleri hayret ettirdi. Hazırsanız o şaşkınlık yaratan detaylara birlikte bakalım.

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Gün geçmiyor ki emlak sitelerinde yeni bir şaşırtıcı ilan görmeyelim. Bu son ilan da bugün sosyal medyada viral olanlardan.

Gün geçmiyor ki emlak sitelerinde yeni bir şaşırtıcı ilan görmeyelim. Bu son ilan da bugün sosyal medyada viral olanlardan.

Peki neden? Hemen detaylara bakalım.

Bu ev Gebze, Yavuz Selim Mahallesinde bulunuyormuş. Ev dediysek gecekondu. Zaten ilanda da "yarı eşyalı müstakil gecekondu daire" diye geçiyor.

Bu ev Gebze, Yavuz Selim Mahallesinde bulunuyormuş. Ev dediysek gecekondu. Zaten ilanda da "yarı eşyalı müstakil gecekondu daire" diye geçiyor.

Gecekonduda yaşayan insanların yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu bilen bilir.

2+1 bu dairenin mezbelelik halini görmemek herhalde imkansız.

2+1 bu dairenin mezbelelik halini görmemek herhalde imkansız.

80 m2'lik bu daireyi tutmak, bir tercih değil zorunluluk olabilir olsa olsa.

30 yıllık bu gecekondunun kirasını merak ettiyseniz hemen söyleyelim: 10 bin TL

30 yıllık bu gecekondunun kirasını merak ettiyseniz hemen söyleyelim: 10 bin TL

Yani asgari ücretli birinin tuttuğunu düşünürsek maaşının yarısı nerdeyse.

Emlakçı bedeli yok ama 10 bin TL de kiradan ayrı depozito istemişler. Artık neye istedilerse?

Emlakçı bedeli yok ama 10 bin TL de kiradan ayrı depozito istemişler. Artık neye istedilerse?

Salondaki yastık, yorgan ve kırık koltuk için herhalde.

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İnsanca yaşamın herkes için geçerli olduğu ideal dünyayı görür müyüz bilmiyoruz ama hayat biraz adil olsa keşke.

İnsanca yaşamın herkes için geçerli olduğu ideal dünyayı görür müyüz bilmiyoruz ama hayat biraz adil olsa keşke.

Keşke...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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