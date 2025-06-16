Sahibinden'de Yer Alan Kiralık Gecekondu İlanındaki Detaylar İnsanın Saçını Başını Yoldurtuyor
Sosyal medyada konuşulan ev ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir gecekondu ilanındaki detaylar görenleri hayret ettirdi. Hazırsanız o şaşkınlık yaratan detaylara birlikte bakalım.
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Gün geçmiyor ki emlak sitelerinde yeni bir şaşırtıcı ilan görmeyelim. Bu son ilan da bugün sosyal medyada viral olanlardan.
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Bu ev Gebze, Yavuz Selim Mahallesinde bulunuyormuş. Ev dediysek gecekondu. Zaten ilanda da "yarı eşyalı müstakil gecekondu daire" diye geçiyor.
2+1 bu dairenin mezbelelik halini görmemek herhalde imkansız.
30 yıllık bu gecekondunun kirasını merak ettiyseniz hemen söyleyelim: 10 bin TL
Emlakçı bedeli yok ama 10 bin TL de kiradan ayrı depozito istemişler. Artık neye istedilerse?
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