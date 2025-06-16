Kral Kaybederse Dizisindeki Semih'in Gerçek Hali Murat Garipağaoğlu Görenleri Şaşırtıyor
Yaz sezonunun başlamasıyla diziler bitti ama biz bazı karakterleri şimdiden özledik. Entrikanın bitmediği Kral Kaybederse dizisinin Semih'ini canlandıran Murat Garipağaoğlu'nun gerçek halini görmüş müydünüz? Biz gördük, biraz şaşırdık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon binbir türlü katakulliye şahit olduğumuz Kral Kaybederse dizisi sezon finali yaptı biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziyi bu kadar başarılı kılan şeylerden biri de oyuncuların muhteşem performansı. Özellikle dizinin komiği Semih karakteri ayrıca incelenmeye değer.
Neslihan'ın kocası ve Kenan Baran'ın iş ortağı Semih'i canlandıran oyuncu Murat Garipağaoğlu.
Karşınızda Semih'in gerçeği! Aslında onu gözünüz bir yerlerde ısırıyor olabilir. Mesela Murat Garipağaoğlu'nun daha önce yer aldığı dizilerden bazıları şöyle:
Protez saçsız görünce tanımanın imkansız olduğu Murat Garipağaoğlu, aynı zamanda ödüllü bir tiyatrocu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi siz karar verin: Semih'in saçlı hali mi yoksa Murat Garipağaoğlu'nun doğal ve kel hali mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın