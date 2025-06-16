Kral Kaybederse Dizisindeki Semih'in Gerçek Hali Murat Garipağaoğlu Görenleri Şaşırtıyor

Yaz sezonunun başlamasıyla diziler bitti ama biz bazı karakterleri şimdiden özledik. Entrikanın bitmediği Kral Kaybederse dizisinin Semih'ini canlandıran Murat Garipağaoğlu'nun gerçek halini görmüş müydünüz? Biz gördük, biraz şaşırdık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz.