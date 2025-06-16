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Kral Kaybederse Dizisindeki Semih'in Gerçek Hali Murat Garipağaoğlu Görenleri Şaşırtıyor

Kral Kaybederse Dizisindeki Semih'in Gerçek Hali Murat Garipağaoğlu Görenleri Şaşırtıyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.06.2025 - 12:08 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 12:17

Yaz sezonunun başlamasıyla diziler bitti ama biz bazı karakterleri şimdiden özledik. Entrikanın bitmediği Kral Kaybederse dizisinin Semih'ini canlandıran Murat Garipağaoğlu'nun gerçek halini görmüş müydünüz? Biz gördük, biraz şaşırdık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz.

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Geçtiğimiz sezon binbir türlü katakulliye şahit olduğumuz Kral Kaybederse dizisi sezon finali yaptı biliyorsunuz.

Geçtiğimiz sezon binbir türlü katakulliye şahit olduğumuz Kral Kaybederse dizisi sezon finali yaptı biliyorsunuz.

Olayların hiçbir şekilde tahmin edilemediği bir dizi olduğunu söylesek herhalde yalan olmaz.

Diziyi bu kadar başarılı kılan şeylerden biri de oyuncuların muhteşem performansı. Özellikle dizinin komiği Semih karakteri ayrıca incelenmeye değer.

Diziyi bu kadar başarılı kılan şeylerden biri de oyuncuların muhteşem performansı. Özellikle dizinin komiği Semih karakteri ayrıca incelenmeye değer.

Dizi bitince Semih'i özledik ve gerçekte kimmiş, neymiş bir bakalım istedik.

Neslihan'ın kocası ve Kenan Baran'ın iş ortağı Semih'i canlandıran oyuncu Murat Garipağaoğlu.

Neslihan'ın kocası ve Kenan Baran'ın iş ortağı Semih'i canlandıran oyuncu Murat Garipağaoğlu.

Bakalım onun gerçek halini tanıyabilecek misiniz?

Karşınızda Semih'in gerçeği! Aslında onu gözünüz bir yerlerde ısırıyor olabilir. Mesela Murat Garipağaoğlu'nun daha önce yer aldığı dizilerden bazıları şöyle:

Karşınızda Semih'in gerçeği! Aslında onu gözünüz bir yerlerde ısırıyor olabilir. Mesela Murat Garipağaoğlu'nun daha önce yer aldığı dizilerden bazıları şöyle:

  • Kübra - 2024 - Turgut

  • Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü - 2023 - Akşemseddin

  • Drzavni Sluzbenik - 2022 - Asker

  • Kulüp - 2021-2022 - David

  • Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020 - Baş Dai

  • Hekimoğlu - 2020 - Cihan

  • Uzun Zaman Önce - 2019 - Vedat

  • Çiçero - 2019 - Moyzisch

  • Diriliş Ertuğrul - 2016-2018 - Sadeddin Köpek - Ebu Nakkaş

  • Diğer Yarım - 2014 - İmam Sabri

  • Cinayet - 2014 - Nurettin

  • Suskunlar - 2012 - Sermet

  • Bu Son Olsun - 2012 (Sinema) - Gültekin

  • Dicle - 2007 - Halilzat

  • Sahra - 2004 - Yemin Tezer

  • Çamur - 2002 - Hasan

Protez saçsız görünce tanımanın imkansız olduğu Murat Garipağaoğlu, aynı zamanda ödüllü bir tiyatrocu

Protez saçsız görünce tanımanın imkansız olduğu Murat Garipağaoğlu, aynı zamanda ödüllü bir tiyatrocu

Zengin Mutfağı oyunundaki performansıyla 2013 Afife Tiyatro Ödülleri'nde En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne ve XIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüş mesela.

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Şimdi siz karar verin: Semih'in saçlı hali mi yoksa Murat Garipağaoğlu'nun doğal ve kel hali mi?

Şimdi siz karar verin: Semih'in saçlı hali mi yoksa Murat Garipağaoğlu'nun doğal ve kel hali mi?

Bize kalırsa en güzeli böyle orijinal hali.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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