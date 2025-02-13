Dramatik Son: Kral Kaybederse'nin Sonunda Ne Oluyor? Kral Kaybederse Dizisi Nasıl Bitecek?

Kenan Baran, annesi tarafından kral gibi büyütülen bir çocuktur. Çocukluğunda aldığı yaraların izleri yaşamış olduğu güzel hayatına rağmen hala tam olarak silinmemiştir. Kenan Baran, iş dünyasındaki başarısı sayesinde çok iyi bir noktaya gelir. Tüm kadınlar onun etrafında pervanedir. Karizmatik, çekici ve bir o kadar da çapkındır.

Kenan, Handan ile evlidir. Handan Kenan'ı çok sevdiği halde Kenan, Handan'a pek değer vermez. Kenan, birçok farklı kadınla beraber olmuştur.

Bir gün kulübe gelen Fadi, Kenan'ın dikkatini çeker. Zor bir hayatı olan Fadi Kenan'ı çok sever. Fadi, Kenan'ın bir gün eşini bırakacağına inandır. Fakat ne Kenan ne de Handan birbirlerinden vazgeçemez.

Fadi bir gün Kenan’ın evine gider. Kenan ve eşini güzel giyinmiş şekilde gördüğünde Kenan'a saldırır. Kenan hastaneye kaldırılır.

Fadi bu gelişmeler sonucunda psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’na gider.

Kenan, işe gidemez duruma gelir ve işini batırır. Arkadaşlarından borç istemek zorunda kalır. Artık Kenan Baran'ın çöküş hikayesi başlamıştır...