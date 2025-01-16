Kral Kaybederse Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Kral Kaybederse Dizisi Hangi Kanalda?

Kral Kaybederse dizisi, aşkın ihanete ve gücün zayıflığa dönüştüğü bir hikayeyi konu ediniyor. Dizide, ilişkilerdeki bağımlılık ve narsistik kişi bozukluğu anlatılıyor.

Kral Kayberse dizisinin ana karakteri Kenan Baran, iyi görünümlü, herkesin dikkatini çeken ancak vurdumduymaz ve narsist bir kişiliktir. Kenan Baran'ın etrafında bütün kadınlar pervane olmuştur, ünlü isim kendisini yıkılmaz zanneder.

Fakat bir gün olanlar olur ve Kenan Baran'ın yıkılmaz zannettiği egosu yerle bir olur. Çaresiz kalan Kenan Baran, psikoloğun yolunu tutar.

'Avına av olan bir avcının hikâyesi…'