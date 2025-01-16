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Kral Kaybederse Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Kral Kaybederse Dizisi Hangi Kanalda?

Kral Kaybederse Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Kral Kaybederse Dizisi Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 14:05

Ekranlarda izleyiciyle buluşan yeni diziler milyonların merak konusu. Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi ise yıllardır merakla beklenen Kral Kaybederse oldu. Kral Kaybederse, ünlü isim Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanıyor. Kral Kaybederse dizisinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor, dizi aynı zamanda konusuyla dikkat çekiyor. 

İlk fragmanıyla büyük merak uyandıran Kral Kaybederse dizisi merakla bekleniyor.

Peki Kral Kaybederse dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Kral Kaybederse Dizisi Konusu Nedir?

Kral Kaybederse Dizisi Konusu Nedir?

Kral Kaybederse dizisi, aşkın ihanete ve gücün zayıflığa dönüştüğü bir hikayeyi konu ediniyor. Dizide, ilişkilerdeki bağımlılık ve narsistik kişi bozukluğu anlatılıyor.

Kral Kayberse dizisinin ana karakteri Kenan Baran, iyi görünümlü, herkesin dikkatini çeken ancak vurdumduymaz ve narsist bir kişiliktir. Kenan Baran'ın etrafında bütün kadınlar pervane olmuştur, ünlü isim kendisini yıkılmaz zanneder. 

Fakat bir gün olanlar olur ve Kenan Baran'ın yıkılmaz zannettiği egosu yerle bir olur. Çaresiz kalan Kenan Baran, psikoloğun yolunu tutar.

'Avına av olan bir avcının hikâyesi…'

Kral Kaybederse Dizisi Oyuncuları Kimler?

Kral Kaybederse Dizisi Oyuncuları Kimler?

Kral Kaybederse dizisinin oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir;

  • Halit Ergenç

  • Merve Dizdar

  • Aslıhan Gürbüz

  • Nilperi Şahinkaya

  • Murat Garipağaoğlu

  • Cenan Çamyurdu 

  • Nalan Kuruçim

Kral Kaybederse Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda?

Kral Kaybederse Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda?

Kral Kaybederse dizisi STAR TV ekranlarında yayınlanacak. 

İlk fragmanı yayınlanan Kral Kaybederse dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kral Kaybederse ilk bölümü pek yakında seyirciyle buluşacak.

Kral Kaybederse Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Kral Kaybederse Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Kral Kaybederse dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanıyor. 

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından bugüne kadar Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını gibi diziler uyarlandı. Bu dizilerin gerçek hayat hikayelerinden uyarlandığı biliniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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