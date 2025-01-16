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Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Peruk Takması Viral Oldu!

Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Peruk Takması Viral Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2025 - 08:44 Son Güncelleme: 16.01.2025 - 09:08

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse'nin ilk fragmanı yayınlandı. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı dizide Ergenç'e rolü için peruk takılması gündem oldu. Halit Ergenç'in peruklu haline kısa sürede yorum yağdı.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin başrolü olan Halit Ergenç, dizinin ilk fragmanıyla ekrana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin başrolü olan Halit Ergenç, dizinin ilk fragmanıyla ekrana geldi.

Henüz birkaç gün önce Netflix yapımı "Adsız Aşıklar" filminin galasına katılan Ergenç'in dizideki peruklu hali gündem oldu.

Henüz birkaç gün önce Netflix yapımı "Adsız Aşıklar" filminin galasına katılan Ergenç'in dizideki peruklu hali gündem oldu.

Evli olmasına rağmen etrafında pek çok kadın olan Kenan karakterini canlandıran Ergenç'in rol icabı peruk takması haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu ve yorum yağdı.

Evli olmasına rağmen etrafında pek çok kadın olan Kenan karakterini canlandıran Ergenç'in rol icabı peruk takması haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu ve yorum yağdı.

O yorumlardan bazılarını ve fragmanı sizler için aşağıya bıraktık!

O yorumlardan bazılarını ve fragmanı sizler için aşağıya bıraktık!

Fragmanı şöyle bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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