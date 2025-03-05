Gerçekte Kim Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Kral Kaybederse Kenan'ın Esinlenildiği Artist Orhan'ı Yakından Tanıyalım!

Orhan otele döndüğünde eşi ona, 'Bugün ne oldu biliyor musun?' demiş. Ardından hava almak için dışarı çıktığını söyleyen kadın, Vural'a 'Orada tıpkı sana benzeyen bir adamı kolunda bir kadınla görünce; adamı sen sanıp çok kızdım ve yanlarına gittim. Ama adamla konuşunca sen olmadığını anladım. İnsan insana ne kadar benziyor değil mi? Günahını almışım özür dilerim.'' demiş. İnanılır gibi değil!