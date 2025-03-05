Gerçekte Kim Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Kral Kaybederse Kenan'ın Esinlenildiği Artist Orhan'ı Yakından Tanıyalım!
Gerçekte Kim Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Kral Kaybederse Kenan'ın Esinlenildiği Artist Orhan'ı Yakından Tanıyalım!
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, kısa sürede büyük başarı yakalayarak salı günlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Tüm kategorilerde birinci olan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanmıştı. Gerçekte danışanlarını kitaplarına taşıdığı bilinen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kenan Baran karakteri için de bir danışanından esinlendiği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta Pucca, o kişinin kim olduğunu bulduğunu açıklamıştı. Pucca'nın da tahmin ettiği gibi Orhan Gazi Vural, Kenan Baran'ın ta kendisi!
Gelin, neler yaşadığına bir göz gezdirelim...
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Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, reytinglerde günün zirvesine yerleşmeyi başardı.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın hayatı konu alınıyor.
Uzun yıllardır ekranla buluşmak için hazırlık yapan dizide neler yaşanacağı, Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu merak edilmeye başlandı.
Fenomen Pucca Pınar Işık, Kenan Baran'ın kim olduğunu bulduğuna dair geçtiğimiz ay bir paylaşım yapmıştı.
Pucca'nın bulduğu bu iddianın sahibi, halkinsesi.com.tr'nin yazarı Şerafettin Üstünkol.
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Giderek güçlenen bu iddiayı da göz önüne alarak, gelin Orhan Gazi Vural'ı yakından tanıyalım!
Orhan Gazi Vural, 1963 yılında Ediz Hun'un da rakibi olduğu Ses dergisinin düzenlediği artist yarışmasına katılmış.
Bu yarışmadan sonra da 'Artist Orhan' lakabını almış. Ancak ünü, ölümünden sonra gerçekleşmiş.
2022 yılında yazılan yazıda, Kral Kaybederse'nin başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı söylenmiş.
Vural yetmişli yaşlarında hala karizmatik ve yakışıklı görünüyormuş.
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Gençliğinde çok yakışıklı ve zengin olan Orhan Vural, sondaj makineleri kurarak bu işten çok para kazanmış.
Artist Orhan zenginlik yıllarında eşiyle birlikte Paris'e gitmiş ve otele yerleştikten sonra eşinden 'işi olduğu için' izin isteyerek otelden ayrılmış.
Karısının kendisine seslenmesini duymamazlıktan gelen Orhan, Fransızca bir şeyler söyleyerek onu kovalamış.
Gerçek hayatta yüksek maden mühendisi olan Vural'ın mesleği, kitapta ve dizide inşaat mühendisi olarak değiştirilmiş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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