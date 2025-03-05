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Gerçekte Kim Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Kral Kaybederse Kenan'ın Esinlenildiği Artist Orhan'ı Yakından Tanıyalım!

Gerçekte Kim Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Kral Kaybederse Kenan'ın Esinlenildiği Artist Orhan'ı Yakından Tanıyalım!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 14:53

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, kısa sürede büyük başarı yakalayarak salı günlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Tüm kategorilerde birinci olan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanmıştı. Gerçekte danışanlarını kitaplarına taşıdığı bilinen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kenan Baran karakteri için de bir danışanından esinlendiği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta Pucca, o kişinin kim olduğunu bulduğunu açıklamıştı. Pucca'nın da tahmin ettiği gibi Orhan Gazi Vural, Kenan Baran'ın ta kendisi!

Gelin, neler yaşadığına bir göz gezdirelim...

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Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, reytinglerde günün zirvesine yerleşmeyi başardı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, reytinglerde günün zirvesine yerleşmeyi başardı.

Bir Gece Masalı ve Bahar gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın hayatı konu alınıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın hayatı konu alınıyor.

Budayıcıoğlu'nun eserlerinde danışanlarının hayatlarından esinlendiği biliniyordu.

Uzun yıllardır ekranla buluşmak için hazırlık yapan dizide neler yaşanacağı, Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Uzun yıllardır ekranla buluşmak için hazırlık yapan dizide neler yaşanacağı, Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Hayatına ve dizide neler yaşanacağına dair bilgiler daha şimdiden araştırılmaya başlandı.

Fenomen Pucca Pınar Işık, Kenan Baran'ın kim olduğunu bulduğuna dair geçtiğimiz ay bir paylaşım yapmıştı.

Fenomen Pucca Pınar Işık, Kenan Baran'ın kim olduğunu bulduğuna dair geçtiğimiz ay bir paylaşım yapmıştı.

1,5 saatlik bir araştırmayla Kenan Baran'ın Orhan Gazi Vural isimli bir erkek olduğunu bulduğunu söyleyen Pucca, o anları çektiği bir videoyla paylaşmıştı.

Detaylar:

Pucca'nın bulduğu bu iddianın sahibi, halkinsesi.com.tr'nin yazarı Şerafettin Üstünkol.

Pucca'nın bulduğu bu iddianın sahibi, halkinsesi.com.tr'nin yazarı Şerafettin Üstünkol.

Üstünkol, 2022'de yer alan yazısında Orhan Gazi Vural'ın Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastası olduğunu dile getirmiş.

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Giderek güçlenen bu iddiayı da göz önüne alarak, gelin Orhan Gazi Vural'ı yakından tanıyalım!

Giderek güçlenen bu iddiayı da göz önüne alarak, gelin Orhan Gazi Vural'ı yakından tanıyalım!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orhan Gazi Vural, 1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) mezun olan Vural'ın ölüm nedeni ise hastalık olarak belirtilmiş.

Orhan Gazi Vural, 1963 yılında Ediz Hun'un da rakibi olduğu Ses dergisinin düzenlediği artist yarışmasına katılmış.

Orhan Gazi Vural, 1963 yılında Ediz Hun'un da rakibi olduğu Ses dergisinin düzenlediği artist yarışmasına katılmış.

Yarışmada Ediz Hun birinci, Orhan Gazi Vural ise ikinci olmuş. Hatta söylediğine göre o birinci olmuş da, hakkı yenmiş.

Bu yarışmadan sonra da 'Artist Orhan' lakabını almış. Ancak ünü, ölümünden sonra gerçekleşmiş.

Bu yarışmadan sonra da 'Artist Orhan' lakabını almış. Ancak ünü, ölümünden sonra gerçekleşmiş.

Vural'ın hayatının son dönemine yakından tanıklık eden Şerafettin Üstünkol'un, 'Artist Orhan' için aktardıklarına bir göz atalım!

2022 yılında yazılan yazıda, Kral Kaybederse'nin başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı söylenmiş.

2022 yılında yazılan yazıda, Kral Kaybederse'nin başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı söylenmiş.

Ancak aradan geçen hazırlık sürecinin ardından rolü alan Halit Ergenç oldu biliyorsunuz ki...

Vural yetmişli yaşlarında hala karizmatik ve yakışıklı görünüyormuş.

Vural yetmişli yaşlarında hala karizmatik ve yakışıklı görünüyormuş.

Ancak ekonomik durumu çok kötüymüş. Kendisini çok beğenen, narsist bir adam olan Artist Orhan, yaşına rağmen kendini genç sanmaya devam ediyormuş.

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Gençliğinde çok yakışıklı ve zengin olan Orhan Vural, sondaj makineleri kurarak bu işten çok para kazanmış.

Gençliğinde çok yakışıklı ve zengin olan Orhan Vural, sondaj makineleri kurarak bu işten çok para kazanmış.

Ancak parası ve yakışıklılığı sebebiyle kadınlar hep çevresindeymiş. O da kadınlara çok düşkün olmuş ve savruk hayatının sonunda iflas ederek parasız kalmış. İflasının ardından da etrafındaki kadınlar birer birer terk etmiş.

Artist Orhan zenginlik yıllarında eşiyle birlikte Paris'e gitmiş ve otele yerleştikten sonra eşinden 'işi olduğu için' izin isteyerek otelden ayrılmış.

Artist Orhan zenginlik yıllarında eşiyle birlikte Paris'e gitmiş ve otele yerleştikten sonra eşinden 'işi olduğu için' izin isteyerek otelden ayrılmış.

Eşinin de canı sıkılınca soluğu Champselysees'e de almış. Fakat orada ne görsün! Artist Orhan da oradaki sevgilisiyle buluşup caddede tur atarken karısına yakalanmış.

Karısının kendisine seslenmesini duymamazlıktan gelen Orhan, Fransızca bir şeyler söyleyerek onu kovalamış.

Karısının kendisine seslenmesini duymamazlıktan gelen Orhan, Fransızca bir şeyler söyleyerek onu kovalamış.

Orhan otele döndüğünde eşi ona, 'Bugün ne oldu biliyor musun?' demiş. Ardından hava almak için dışarı çıktığını söyleyen kadın, Vural'a 'Orada tıpkı sana benzeyen bir adamı kolunda bir kadınla görünce; adamı sen sanıp çok kızdım ve yanlarına gittim. Ama adamla konuşunca sen olmadığını anladım. İnsan insana ne kadar benziyor değil mi? Günahını almışım özür dilerim.'' demiş. İnanılır gibi değil!

Gerçek hayatta yüksek maden mühendisi olan Vural'ın mesleği, kitapta ve dizide inşaat mühendisi olarak değiştirilmiş.

Gerçek hayatta yüksek maden mühendisi olan Vural'ın mesleği, kitapta ve dizide inşaat mühendisi olarak değiştirilmiş.

Bakalım hikaye dizide nasıl seyir alacak? Bekleyip göreceğiz!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ahmet Ulaş COŞKUN

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