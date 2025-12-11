onedio
Gerçekte Kim Diye Merak Ediliyordu: Gülseren Budayıcıoğlu, Kenan Baran ve Kral Kaybederse Gerçeklerini Anlattı

11.12.2025 - 14:02

Star TV ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle hem şaşkına çeviren hem de merak uyandıran Kral Kaybederse, reytinglere daha fazla dayanamadı. Final yapan dizinin ardından Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu sorusu kaldı. Hikayenin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, NTV ekranlarında Birol Güven ile Beyaz Perde'ye konuk olarak dizi ve Kenan Baran hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Baran, Kral Kaybederse ile birlikte macerasına veda etti.

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı için Kral Kaybederse içinde hikayesi fazlasıyla merak edilen Kenan Baran, sırlarıyla birlikte dizi evreninde unutulmayacak isimler arasındaki yerini aldı. Reytinglerini toparlayamayan dizi final kararı alsa da Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu konuşulmaya devam ediyor.

Kral Kaybederse'nin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin final yapmasının ardından kitabı ve Kenan Baran karakteriyle ilgili konuştu.

Kenan Baran'ın narsist bir karakter olduğundan bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, 20 yıla yakın bir süre Kenan karakterinin tedaviye geldiğini dile getirdi. Kitapta yazdıklarını birebir Kenan Baran'dan dinlediğini açıkladı. Kenan'ı anlatan iki kelimenin narsist ve kırılgan olduğunu dile getiren Budayıcıoğlu, Kenan'ın bu savaşı kaybettiğini belirtti. Kitabı yazmaya başladığında başarısız olduğunu ve Kenan'ı iyileştiremediğini düşünen Gülseren Budayıcıoğlu, daha sonra Kenan'ın huzurevinde mutluluğu yakaladığını öğrendiğini ve emeklerinin boşa gitmediğini burada anladığını açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

