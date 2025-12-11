Gerçekte Kim Diye Merak Ediliyordu: Gülseren Budayıcıoğlu, Kenan Baran ve Kral Kaybederse Gerçeklerini Anlattı
Star TV ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle hem şaşkına çeviren hem de merak uyandıran Kral Kaybederse, reytinglere daha fazla dayanamadı. Final yapan dizinin ardından Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu sorusu kaldı. Hikayenin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, NTV ekranlarında Birol Güven ile Beyaz Perde'ye konuk olarak dizi ve Kenan Baran hakkında açıklamalarda bulundu.
Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Baran, Kral Kaybederse ile birlikte macerasına veda etti.
Kral Kaybederse'nin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin final yapmasının ardından kitabı ve Kenan Baran karakteriyle ilgili konuştu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
