onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ekran Maceraları Kısa Sürdü: Umduklarını Bulamayarak 2025 Yılında Final Yapan Diziler

Ekran Maceraları Kısa Sürdü: Umduklarını Bulamayarak 2025 Yılında Final Yapan Diziler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2025 - 08:31

2025 yılını birbirinden güzel dizilerle geride bırakıyoruz. Bizi ekrana bağlayan o kadar çok dizi vardı ki çoğu zaman hangi birini izleyeceğimizi şaşırdık. Bazen çok sevdiğimiz diziler ilerleyen sezonlarıyla karşımıza çıkarken bazen de çok güvendiğimiz diziler reytinglerde karşılık bulamayınca ekran maceralarını sonlandırmak zorunda kaldı.

Gelin, 2025 biterken bu yıl hangi diziler final yapmış birlikte göz gezdirelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yabani

1. Yabani

Fanları hala X'te faaliyet gösteren Yabani, NOW TV'de yayınlanmış ancak 2. sezonda daha fazla reytinglere dayanamamıştı. Başrolün ayrılmasıyla birlikte dizi güç kaybederek 51. bölümde final yaptı.

2. Kan Çiçekleri

2. Kan Çiçekleri

Günlük dizi olarak yayınlanan Kan Çiçekleri 434. bölümüyle ekrana veda etti. Dizi, 3 sezon sürdü.

3. Sen Ağlama İstanbul

3. Sen Ağlama İstanbul

Atv'de yayın hayatına başlayan dizi ne yazık ki umduğunu bulamadı. Sen Ağlama İstanbul, 8. bölümünde final yaptı.

4. Emanet

4. Emanet

Sıla Türkoğlu'nu hayatımıza kazandıran günlük dizi Emanet de 2025'te final yaptı. Dizi, 805. bölümüyle ekrana veda etti.

5. Sandık Kokusu

5. Sandık Kokusu

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu reytinglere daha fazla direnemeyerek 50. bölümünde final yaptı. Dizinin oyuncuları, dizi devam etsin diye kaşelerini düşürmüşlerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Annem Ankara

6. Annem Ankara

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i buluşturan Annem Ankara, ne yazık ki beklenen reytinglere ulaşamadı. Dizi, 15. bölümde final yaptı.

7. Zembilli

7. Zembilli

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Zembilli, 13. bölümüyle final yaptı.

8. Vefa Sultan

8. Vefa Sultan

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vefa Sultan, 30. bölümüyle final yaptı. Dizi, TRT 1'in en kısa süren yapımlarından biri oldu.

9. Bir Yemin Ettim

9. Bir Yemin Ettim

Günlük dizilerden biri olan Bir Yemin Ettim, 100. bölümüyle final yaptı.

10. Yalı Çapkını

10. Yalı Çapkını

Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda beklenen başarıyı yeniden yakalayamadı. 101. bölümüyle ekranlara veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Piyasa

11. Piyasa

Kanal D'de yayınlanan Piyasa, sezonun en kısa süren yapımlarından biri oldu ve 6. bölümüyle ekrana veda etti.

12. Bizi Birleştiren Hayat

12. Bizi Birleştiren Hayat

Günlük dizilerin final yılı gibi görünen 2025'te ekrana veda eden dizilerden biri de Bizi Birleştiren Hayat oldu. Dizi, 150. bölümüyle final yaptı.

13. Başka Bir Gün

13. Başka Bir Gün

İlgi çeken hikayesi reytinglerde karşılık bulamayınca erken final yapan dizilerden biri de Başka Bir Gün oldu. Dizi, 10. bölümde final yaptı.

14. Kardelenler

14. Kardelenler

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kardelenler, sezonun erken finallerinden biri oldu. 10. bölümüyle ekrana veda etti.

15. Kızıl Goncalar

15. Kızıl Goncalar

İlk sezonuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar, ikinci sezonda güç kaybetti. Dizi, 46. bölümüyle final yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Sustalı Ceylan

16. Sustalı Ceylan

Sezonun en erken biten dizilerinden biri olan Sustalı Ceylan, 6. bölümde final yaptı.

17. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

17. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Bir dizinin başına ne gelebilirse gelen Şakir Paşa Ailesi, sezonun en iddialı yapımlarından biriydi. Üst üste sorunlar yaşanan dizi, 15. bölümde final yaptı.

18. Hudutsuz Sevda

18. Hudutsuz Sevda

Başrolün ayrılmasıyla dengelerin değiştiği dizilerden biri de Hudutsuz Sevda oldu. Dizi, başka bir isim ve hikayeyle devam etme kararı alsa da bu karardan vazgeçildi. Hudutsuz Sevda 63. bölümde final yaptı.

19. Deha

19. Deha

Bir başrol krizi de Deha'da yaşandı. Reytinglerde toparlanamayan dizi, 31. bölümde final yaptı.

20. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

20. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi de 2025'te final yapan yapımlar arasında yer aldı. Dizi, 58. bölümde ekranlara veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. Siyah Kalp

21. Siyah Kalp

Dizinin her ne kadar büyük bir fan kitlesi olsa da reytinglerde başarı yakalayamadı. Dizi, 34. bölümde final yaptı.

22. Bir Zamanlar İstanbul

22. Bir Zamanlar İstanbul
cdnuploads.aa.com.tr

TRT 1'in nostaljik dizisi Bir Zamanlar İstanbul da beklenen ilgiyi göremedi ve 16. bölümde final yaptı.

23. Bir Gece Masalı

23. Bir Gece Masalı

İzleyicilerinin devam edeceğinden emin olduğu Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle sevenlerine veda etti.

24. Kuruluş Osman

24. Kuruluş Osman

Tam bir veda mıdır bilinmez ama Burak Özçivit'in ayrılmasıyla zorunlu bir zaman atlaması yaşanan dizi, yoluna Kuruluş Orhan olarak devam ediyor. Tüm kadrosunun da değişmesiyle dizinin 194. bölümüyle final yaptığını söyleyebiliriz.

25. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

25. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

Son iki bölümü hala yayınlanmayan Leyla'nın izleyicilerinin ne kadar üzgün olduğunu söylesek az olur. Dizi, 37. bölümüyle ekrana veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26. Çift Kişilik Oda

26. Çift Kişilik Oda

Final yapmadan ekrana veda eden dizilerden bir diğeri de Çift Kişilik Oda oldu. Dizi, 6. bölümüyle ekran yolculuğunu sonlandırdı.

27. Rüzgarlı Tepe

27. Rüzgarlı Tepe

Bir günlük dizi daha bu sene final yaptı. Rüzgarlı Tepe, 217. bölümüyle ekrana veda etti.

28. Esaret

28. Esaret

En uzun süreli günlük dizilerden biri olan Esaret, 557. bölümüyle final yaptı.

29. Aile Saadeti

29. Aile Saadeti

Yaz dizisi olarak hayatımıza giren Aile Saadeti, beklediği reytinglere ulaşamayınca 13. bölümüyle ekrana veda etti.

30. Kuma

30. Kuma

Bir kez daha günlük dizilerin final sezonu diyebilmemiz için bir örnekle karşı karşıyayız. Kuma da 100. bölümünde ekrana veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31. Can Borcu

31. Can Borcu

Reytinglere bir süre direnen Can Borcu, 28. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

32. Aşk ve Gözyaşı

32. Aşk ve Gözyaşı

Yılın en iddialı yapımlarından biri olan Aşk ve Gözyaşı, ne yazık ki reytinglerde hiçbir yükseliş gösteremedi. Dizi, 7. bölümüyle erken final yaparak izleyicisine veda etti.

33. Ben Onun Annesiyim

33. Ben Onun Annesiyim

Sezonun en kısa süren yapımı Atv'den çıktı. Dizi, 4. bölümüyle ekrana veda etti.

34. Aynadaki Yabancı

34. Aynadaki Yabancı

Atv'de yayınlanan dizilerden bir diğeri olan Aynadaki Yabancı da erken final kararı aldı. Dizi, 7. bölümünde ekrana veda etti.

35. Bereketli Topraklar

35. Bereketli Topraklar

Show TV'de yayın hayatına başlayan dizi reytinglerde beklediği ilgiyi göremedi. 5. bölümüyle final yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

36. Çarpıntı

36. Çarpıntı

Oyuncu kadrosuyla adeta devleşen ve büyük umutlar vadeden Çarpıntı, ekranlara erken veda eden dizilerden biri oldu. Çarpıntı, 13. bölümüyle final yaptı.

37. Kral Kaybederse

37. Kral Kaybederse

İkinci sezonunda reytinglere direnen Kral Kaybederse, ne yazık ki aradığını bulamadı. Dizi, 30. bölümüyle final yaptı.

38. Sakıncalı

38. Sakıncalı

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi ikinci kez buluşturan Sakıncalı dizisi bekleneni yakalayamadı. Show TV dizisi 5. bölümüyle final kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın