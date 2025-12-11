Ekran Maceraları Kısa Sürdü: Umduklarını Bulamayarak 2025 Yılında Final Yapan Diziler
2025 yılını birbirinden güzel dizilerle geride bırakıyoruz. Bizi ekrana bağlayan o kadar çok dizi vardı ki çoğu zaman hangi birini izleyeceğimizi şaşırdık. Bazen çok sevdiğimiz diziler ilerleyen sezonlarıyla karşımıza çıkarken bazen de çok güvendiğimiz diziler reytinglerde karşılık bulamayınca ekran maceralarını sonlandırmak zorunda kaldı.
Gelin, 2025 biterken bu yıl hangi diziler final yapmış birlikte göz gezdirelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yabani
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kan Çiçekleri
3. Sen Ağlama İstanbul
4. Emanet
5. Sandık Kokusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Annem Ankara
7. Zembilli
8. Vefa Sultan
9. Bir Yemin Ettim
10. Yalı Çapkını
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Piyasa
12. Bizi Birleştiren Hayat
13. Başka Bir Gün
14. Kardelenler
15. Kızıl Goncalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Sustalı Ceylan
17. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
18. Hudutsuz Sevda
19. Deha
20. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Siyah Kalp
22. Bir Zamanlar İstanbul
23. Bir Gece Masalı
24. Kuruluş Osman
25. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26. Çift Kişilik Oda
27. Rüzgarlı Tepe
28. Esaret
29. Aile Saadeti
30. Kuma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31. Can Borcu
32. Aşk ve Gözyaşı
33. Ben Onun Annesiyim
34. Aynadaki Yabancı
35. Bereketli Topraklar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
36. Çarpıntı
37. Kral Kaybederse
38. Sakıncalı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın