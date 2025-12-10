Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey Sözcü TV’nin Yeni Dönem Şifresini Açıkladı: "Normalleşme"

Sözcü TV’de geçtiğimiz günlerde kanalda muhabir, kameraman gibi pozisyonlarda bulunan çalışanlar işten çıkarılmıştı. Yılmaz Özdil’in kanalda en yetkili kişi olduğu iddia edilmişti ancak Özdil dün çıktığı canlı yayında iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ayrıca kanalın ve gazetenin en bilinen isimlerinden Uğur Dündar da Sözcü bünyesinden ayrılmıştı. Sözcü TV’de Özgür Çakmakçı’dan boşalan Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonuna ise İpek Özbey getirilmişti.