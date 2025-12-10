onedio
Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey Sözcü TV’nin Yeni Dönem Şifresini Açıkladı: "Normalleşme"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 14:35

Sözcü TV’de geçtiğimiz günlerde 14 gazeteci işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılanlar arasında Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Özgür Çakmakçı da yer alıyordu. Çakmakçı’nın yerine Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olan İpek Özbey, yeni dönemde kanalın şifresini “normalleşme” olarak açıkladı.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey’in açıklaması 👇

Sözcü TV’de ne oldu?

Sözcü TV’de geçtiğimiz günlerde kanalda muhabir, kameraman gibi pozisyonlarda bulunan çalışanlar işten çıkarılmıştı. Yılmaz Özdil’in kanalda en yetkili kişi olduğu iddia edilmişti ancak Özdil dün çıktığı canlı yayında iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ayrıca kanalın ve gazetenin en bilinen isimlerinden Uğur Dündar da Sözcü bünyesinden ayrılmıştı. Sözcü TV’de Özgür Çakmakçı’dan boşalan Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonuna ise İpek Özbey getirilmişti.

