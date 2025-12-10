Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey Sözcü TV’nin Yeni Dönem Şifresini Açıkladı: "Normalleşme"
Sözcü TV’de geçtiğimiz günlerde 14 gazeteci işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılanlar arasında Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Özgür Çakmakçı da yer alıyordu. Çakmakçı’nın yerine Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olan İpek Özbey, yeni dönemde kanalın şifresini “normalleşme” olarak açıkladı.
Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey’in açıklaması 👇
Sözcü TV’de ne oldu?
