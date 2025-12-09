onedio
Yılmaz Özdil'den Sözcü TV'den Ayrılan Uğur Dündar'a Eleştiri Dolu Sözler

Yılmaz Özdil'den Sözcü TV'den Ayrılan Uğur Dündar'a Eleştiri Dolu Sözler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 00:00

Muhalif medyada bir süredir hareketli bir gündem yaşanıyor. Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin medya başkanı konumuna getirilmesi ve kanalda uzun yıllardır çalışan isimlerle yolların ayrılması geçtiğimiz günlerin öne çıkan medya haberlerindendi. Sözcü'nün hem gazetesi hem de TV kanalında da yer alan Uğur Dündar da geçtiğimiz günlerde Sözcü'deki izleyici ve okurlarına bir veda mesajı göndererek veda etmişti. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in bir süredir kavgalı oldukları biliniyordu ve bu kavga kamuoyu önünde cereyan ediyordu. Yılmaz Özdil bugünkü yayınında Uğur Dündar'ı sert sözlerle eleştirdi.

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki salvolar devam ediyor.

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki salvolar devam ediyor.

2021 yılında Yılmaz Özdil, Uğur Dündar’ın kurucuları arasında bulunduğu Artı 1 TV’nin finansmanının kara para aklama suçlaması sonrasında ABD’ye kaçan Sezgin Baran Korkmaz’ın tarafından sağlandığını ima etmişti. Dündar ise bu iddialar karşısında çıldırmış, uzun yıllardır süren dostlukları 'Cenazeme gelme' seviyesine gelmişti.

Uğur Dündar'ın yakın dostu Müjdat Gezen ise Uğur Dündar'ın Halk TV'ye geçtiğini ayrıca bir de basılı gazetede etkin bir rol alacağını öne sürmüştü.

Özdil'in yayındaki ilgili kısım şöyle;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
