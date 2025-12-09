Yılmaz Özdil'den Sözcü TV'den Ayrılan Uğur Dündar'a Eleştiri Dolu Sözler
Muhalif medyada bir süredir hareketli bir gündem yaşanıyor. Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin medya başkanı konumuna getirilmesi ve kanalda uzun yıllardır çalışan isimlerle yolların ayrılması geçtiğimiz günlerin öne çıkan medya haberlerindendi. Sözcü'nün hem gazetesi hem de TV kanalında da yer alan Uğur Dündar da geçtiğimiz günlerde Sözcü'deki izleyici ve okurlarına bir veda mesajı göndererek veda etmişti. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in bir süredir kavgalı oldukları biliniyordu ve bu kavga kamuoyu önünde cereyan ediyordu. Yılmaz Özdil bugünkü yayınında Uğur Dündar'ı sert sözlerle eleştirdi.
Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki salvolar devam ediyor.
Özdil'in yayındaki ilgili kısım şöyle;
