Sözcü TV'den Ayrıldığını Açıklayan Uğur Dündar Halk TV'ye Transfer Oldu

04.12.2025 - 11:44

Deneyimli televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar'ın Sözcü ve SZC TV'den ayrılacağı bir süredir medya camiasında konuşuluyordu. Beklenen oldu ve Dündar bugünkü yazısıyla Sözcü'ye ve okurlarına veda etti. Uğur Dündar'ın ne yapacağı ve emekli olup olmayacağı ise merak konusuydu. Ünlü gazetecinin yakın dostu Müjdat Gezen Halk TV iddialarını doğruladı. Uğur Dündar Halk TV'ye geçiyor bir de basılı gazete geliyor.

Muhalif medyada ardı ardına depremler yaşanıyor.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'nün başına geçmesiyle kadroda büyük değişimler yaşanmış, pek çok gazeteciyle yollar ayrılmıştı. Yılmaz Özdil'le bir süredir kavgalı olan Uğur Dündar'ın akıbeti ise merak konusuydu. Dündar'ın Halk TV'ye geçeceği öğrenildi.

Ünlü sanatçı ve Uğur Dündar'ın yakın arkadaşı Müjdat Gezen ise Cumhuriyet'teki köşesinde kısa bir yazı yazdı.

Gezen, 'Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. GAZETE HALK da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak. Hayırlı olsun' dedi.

Aynı zamanda yeni bir basılı gazetenin de haberini verdi.

