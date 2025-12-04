Sözcü TV'den Ayrıldığını Açıklayan Uğur Dündar Halk TV'ye Transfer Oldu

Deneyimli televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar'ın Sözcü ve SZC TV'den ayrılacağı bir süredir medya camiasında konuşuluyordu. Beklenen oldu ve Dündar bugünkü yazısıyla Sözcü'ye ve okurlarına veda etti. Uğur Dündar'ın ne yapacağı ve emekli olup olmayacağı ise merak konusuydu. Ünlü gazetecinin yakın dostu Müjdat Gezen Halk TV iddialarını doğruladı. Uğur Dündar Halk TV'ye geçiyor bir de basılı gazete geliyor.