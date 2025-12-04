Uğur Dündar Sözcü’den Ayrıldığını Açıkladı: “Yolun Sonuna Geldik”
Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrıldı. “Veda…” başlıklı bir yazı yayımlayan Dündar, “Yolun sonuna geldik” sözleriyle ayrıldığını duyurdu. Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ve 14 çalışanın işten çıkarılmasının ardından gazeteci Uğur Dündar'ın bu kararı alması dikkat çekti.
Uğur Dündar, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi’nden ayrıldığını duyurdu.
Sözcü TV'de neler oluyor?
