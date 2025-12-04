onedio
Uğur Dündar Sözcü’den Ayrıldığını Açıkladı: “Yolun Sonuna Geldik”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 08:44

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrıldı. “Veda…” başlıklı bir yazı yayımlayan Dündar, “Yolun sonuna geldik” sözleriyle ayrıldığını duyurdu. Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ve 14 çalışanın işten çıkarılmasının ardından gazeteci Uğur Dündar'ın bu kararı alması dikkat çekti.

Uğur Dündar, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi’nden ayrıldığını duyurdu.

Uğur Dündar, ayrılışını bugün yayımlanan 'Veda...' başlıklı yazıyla duyurdu. “Evet, yolun sonuna geldik” diyen Dündar, gazete ve Sözcü TV’den ayrıldığını açıkladı. 

Dündar, veda yazısında şu ifadeleri kullandı:

'SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.'

Sözcü TV'de neler oluyor?

Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil getirildi. Yılmaz Özdil, Sözcü Medya Grubu’nun başkanı oldu. İpek Özbey ise Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi. 

Sözcü TV, aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti. 

Sözcü TV'den ayrılanların isimleri şöyle:

Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni

Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü

Emel Okaygün - Haber Müdürü

Dora Mengüç - Haber Müdürü

Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü

Gülşah İnce - Sunucu

Fırat Fıstık - Muhabir

Meral Danyıldız - Muhabir

Ozan Kelleci - Muhabir

Mehmet Bal - Muhabir

Onurcan Kankal - Kameraman

