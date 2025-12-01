onedio
Sözcü'de Büyük Deprem: Yılmaz Özdil Genel Müdür Oldu, Çok Sayıda Kişi İşten Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 15:35 Son Güncelleme: 01.12.2025 - 15:42

Yılmaz Özdil, Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçti. Bunun üzerine kanaldan çok sayıda kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar arasında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzleri de bulunuyor.

Sözcü TV’de Yılmaz Özdil depremi yaşanıyor.

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçirilmesinin ardından kanaldan çok sayıda kişi işten çıkarıldı. Atama sonrası Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın istifası ile başlayan süreç sonrasında çok sayıda kişi ile yollar ayrıldı. 

Vedasını çalışma arkadaşlarına attığı mesajla duyuran Özgür Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili Sözcü TV Ailesi, çalışma arkadaşından çok daha yakın hissettiğim dostlar;

3 yıla yakındır birlikte yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.

Sözcü TV'nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık . Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz . Dijital mecralarda yine haber kanalları içinde en çok izlenen ve maddi gelir elde eden Sözcü TV oldu. Bütün siyasi baskılara, haksız rekabete, karartmalara ve ekonomik zorluklara rağmen hep büyüdük. Televizyonun marka değerini hep birlikte yükselttik. Onlarca ceza yedik ama kimse yaptığımız haberleri yalanlayamadı, yılmadık .

Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağolun.

Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız.

Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.

Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”

Özgür Çakmakçı sonrası 14 kişiyle daha kanal yönetimi tarafından yollar ayrıldı. O isimlerden bazıları:

Sözcü TV Yayın Koordinatörü Hakan Durmuş

Haber Müdürü Emel Okaygün

Gülşah İnce ile Türkiye'nin Sözü programının sunucusu Gülşah İnce

Sözcü TV Haber Müdürü Dora Mengüç

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin

Genel Müdür Asistanı Deniz Akbulut

Muhabirler Ozan Kelleci

Fırat Fıstık, Meral Danyıldız ve Mehmet Bal

Editör Serkan Alan ile kameraman Onurcan Kankal başta olmak üzere toplam 14 kişi ile yollar ayrıldı.

Tüm meslektaşlarımıza yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz 🙏

