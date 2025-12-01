Sözcü'de Büyük Deprem: Yılmaz Özdil Genel Müdür Oldu, Çok Sayıda Kişi İşten Çıkarıldı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçti. Bunun üzerine kanaldan çok sayıda kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar arasında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzleri de bulunuyor.
Sözcü TV’de Yılmaz Özdil depremi yaşanıyor.
Özgür Çakmakçı sonrası 14 kişiyle daha kanal yönetimi tarafından yollar ayrıldı. O isimlerden bazıları:
Tüm meslektaşlarımıza yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz 🙏
