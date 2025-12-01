onedio
KAP’a Resmi Açıklama Yapıldı: Ahlatçı Holding, Yozgat’ta 4 Milyar Dolar Değerinde 41 Tondan Fazla Altın Buldu

Ali Can YAYCILI
01.12.2025 - 14:21

Ahlatcı Holding, Yozgat Sarıkaya’daki madeninde yaklaşık 41 ton, ons bazında 927 bin onsa karşılık gelen ve dolar bazında da en az 4 milyar dolar değerinde altın rezervi bulunduğunu açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada; bulunan rezervin 41 bin tonun biraz üzerinde olduğu ve en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu belirtildi.

Geçen yıl 125 milyon dolarlık tesislerin kurulduğu madende bulunan rezerve ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne (Ahlatcı Altın İşletmeleri) ait Yozgat ili dahilinde 7 adet altın maden sahası bulunmakta olup, söz konusu sahalardan yalnız biri olan maden sahası içerisinde yer alan -Sarıkaya ilçesi sınırları içerisinde 1968.67 hektarlık bir alanı kapsayan- 201200128 numaralı IV. Grup maden ruhsat sahasına ilişkin olarak, Mitus Proje A.Ş. tarafından hazırlanan 25/11/2025 tarihli UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu)-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporuna (Rapor) ilişkin özet bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

- UMREK-2023 Kodlu Rapor, jeolojik modele detaylı yüzey jeolojik haritalama, doğrultu–eğim ölçümleri ve toplam 56 sondaj verisi temel alınarak oluşturulmuştur. Anılan sondajların 41 adedi re-log (9698.7 m), 15 adedi ise RC tipi (1723 m) sondajdır.

- UMREK-2023 Kodlu Rapora göre, söz konusu ruhsat sahasında 0.70 g/t ortalama tenör ve 2.70 g/cm3 ortalama SG değerine dayalı olarak belirlenen yaklaşık 41.181 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılmıştır.

- UMREK-2023 Kodlu Rapor'da yer alan veriler ve yapılan modelleme doğrultusunda projenin potansiyeli yaklaşık 927 bin ons Altın olarak hesaplanmıştır (Bugünkü yaklaşık parasal değeri yaklaşık 4 milyar USD'dir).

Anılan Rapor ile, cevher modeli, sahadaki altın cevherleşmesinin litolojik, yapısal ve jeokimyasal kontrolünü bütüncül biçimde ortaya konulmuş, böylece ileri arama programlarının planlanması için bilimsel bir temel oluşturmuştur. Bununla birlikte, mevcut sondaj yoğunluğu, veri dağılımı ve yapısal süreklilik göz önüne alındığında, modelin bu aşamada yalnızca Arama Hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, işbu açıklamada Rapor sonuçları paylaşılan maden sahası ile ilgili kaynak rezerv raporları çalışmalarına da başlanmış olup, söz konusu raporların ilgili kuruluşça hazırlanmasını müteakip kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Yozgat ili dahilinde bulunan diğer 6 maden sahası ile ilgili çalışmalara başlanmış olup, her bir maden sahasına ilişkin rapor sonuçları ve gelinen aşama kamuoyuna açıklanacaktır.

Öte yandan, 12.12.2024 tarihli KAP açıklamasında yer verildiği üzere Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin mevcut durumda sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme tesisi kurulması için yatırım kararı alınmış olmakla birlikte, altın madenciliği alanındaki yatırımların finansal tablolarda olumlu etkisinin daha kısa sürede görülebilmesi ve yatırım maliyetinin düşürülmesi amacıyla anılan kararın revize edilerek ilgili maden sahasına yakın bir bölgedeki mevcut bir tesiste işlenmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 'madencilik' faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına bağlı olarak, Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda madencilik sektöründe altın madenciliği temelindeki yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine devam edilecektir.”

