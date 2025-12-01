Sahte İsimle 7 Kitap Yazıp Konferanslar Veren Sosyal Medya Fenomeni Cinayet Hükümlüsü Çıktı

Ayrıca Evrensal’ın son 2 yılda Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa’daki çeşitli otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediği ortaya çıktı. Ramazan Evrensal’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü. Şüpheli hakkında cinayet olaylarıyla ilgili açılan davaların 2021’de sonuçlandığı, Yargıtay’ın da verilen hapis cezasını onadığı bildirildi.

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Evrensal’ın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi gören Ramazan Evransal, evin arkasındaki pencereden atlayıp, kaçmak istedi. Bölgede önlem alan polis, firari hükümlüyü evin bahçesinden çıkamadan yakaladı. Adreste ekiplerin aramasında 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 avro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.