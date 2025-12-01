Sahte İsimle 7 Kitap Yazıp Konferanslar Veren Sosyal Medya Fenomeni Cinayet Hükümlüsü Çıktı
Adana’da polis, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanarak dini duyguları istismar edecek paylaşımlar yapan, sahte isimle yayınladığı 7 kitapla ilgili konferanslar düzenleyen kişinin, 2’si cinayet olmak üzere 3 dosyadan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu tespit etti. Kimliği yüz tanıma sistemiyle ortaya çıkarılan Evrensal, saklandığı villaya düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca 3 suçtan daha arandığı belirlenen Ramazan Evrensal, cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturmayı derinleştiren polis Ramazan Evrensal’ın, kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, bu kitapları da internet üzerinden sattığını saptadı.
“Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır” diyerek kendini savundu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın