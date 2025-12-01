onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şırnak Üniversitesi Rektörünün Kardeşi Kendine Özel İlanı Duyurdu: “İlan Prosedür Kadro Benim İçin Hazırlandı”

Şırnak Üniversitesi Rektörünün Kardeşi Kendine Özel İlanı Duyurdu: “İlan Prosedür Kadro Benim İçin Hazırlandı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 10:01

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, sosyal medyada yaptığı paylaşımla üniversitede açılan kadronun kendisine özel olduğunu ilan etti. Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre; Paylaşımında 2023’te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığında itirazlar nedeniyle kadrosunun iptal edildiğini de aktaran Abdullah Alkış, yeni kadrosunu duyururken 'O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline. Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı“ ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından paylaştı:

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından paylaştı:

Alkış, 'Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi' ifadelerini kullandı.

Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre; Abdullah Alkış'ın, 12 gün önce 18 Kasım Salı günü Facebook'tan yaptığı paylaşım şöyle:

'Beni seven dostlarıma Facebook'umda ekli tüm arkadaşlarıma duyurulur!!!

Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok. Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim. Yakında üniversite konuk evinde geçici olarak yaptığım görevden ayrılıyorum. Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak, doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum. Bu sefer hiçbir sorun yaşanmayacak inşallah.

2023’te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığımda kıskançlığından çatlayan, karakter yoksunu şikayetçi namussuz mahluklar yüzünden kadrom iptal olduğunda en çok üzülen rektör abimdi. Bana 'Abdullah ben bu üniversitenin rektörüyüm seni bu üniversiteden kimse koparamaz. Personel başkanıyla oturduk planladık, bir süre seni konukevinde asgari ücretle çalıştıracağım. Sen biraz sabret, bu sefer seni direkt rektörlüğe büro personeli olarak alacağım, merak etme' demişti. Abim sözünde durur, dediğini de aynen yaptı. O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline.

Şimdi çok şükür direkt abime bağlı çalışacağım. Aralıkta büro personeli olarak göreve başladığım gün, o şikayetçi tayfayı sinirden kudurtup çatlatma günüm olacak. Rektör abime ve bana şikayetlerle bulaşmaya kalkanlara, bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi. Aralık ayında atamam yapılıp yeni görev yerime geçtiğimde, tüm dostlarımı ve arkadaşlarımı büromda çayımı, kahvemi içmeye beklerim.

Benim büro personeli kadrom haricinde, ilanda bir güvenlik görevlisi ve bir teknisyen kadrosu da var. Teknisyen kadrosu, abimin çok sevdiği bir dostunun yakını için açıldı. O kadroya da başvuramazsınız. oraya heves etmeyin. Başvursanız da boşuna, şartları size uymaz kazanamazsınız, boşuna uğraşmayın. Ama güvenlik görevlisi kadrosu müsait; önlisans mezunu olan, KPSS P93 puanı en az 70 olan ve bizden yana nasibi olan tüm dostlarım bu kadroya başvurabilir. Şartları tutup da gerçekten ihtiyacı olan dostlarım girer inşallah. Başvuru için son tarih 1 Aralık, unutmayın. İlanı ve ilan linkini aşağıya bırakıyorum, detayları oradan okuyun. Aklınıza takılan bir şey olursa beni ararsınız, gereken yönlendirmeyi yaparım.

Hadi bana eyvallah.'

Üniversiteden yapılan açıklamada tüm iddialar yalanlandı:

Üniversiteden yapılan açıklamada tüm iddialar yalanlandı:

“Bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında, Şırnak Üniversitesinin 17.11.2025 tarihinde yayımladığı personel alım ilanının belirli bir kişi için hazırlandığı yönünde asılsız iddialar yer almıştır.

Bu asılsız paylaşımlara kaynak olarak gösterilen sosyal medya görseli, üzerinde dijital oynama yapılmış manipüle edilmiş bir görüntüdür ve gerçek değildir.

İlanda yer alan 'lisans mezunu olmak' şartı, Resmî Gazete ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kayıtlarında açıkça görülmektedir. İddialarda adı geçen kişinin ise lisans mezuniyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia edildiği gibi ilanın kişiye özel hazırlanması söz konusu değildir.

Kamuya açık şekilde ilan edilen ve herkesin başvurusuna açık olan bir sürecin 'kişiye özel' gösterilmeye çalışılması; ya kamuya personel alım süreçlerini bilmemekten ya da üniversitemizin itibarını zedelemeyi hedefleyen kasıtlı bir çabadan kaynaklanmaktadır.

Üniversitemizin tüm personel alım süreçleri mevzuata uygun, şeffaf ve herkesin başvurusuna açık şekilde yürütülmektedir.

Söz konusu asılsız iddialara ilişkin paylaşım yapanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın