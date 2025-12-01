Şırnak Üniversitesi Rektörünün Kardeşi Kendine Özel İlanı Duyurdu: “İlan Prosedür Kadro Benim İçin Hazırlandı”
Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, sosyal medyada yaptığı paylaşımla üniversitede açılan kadronun kendisine özel olduğunu ilan etti. Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre; Paylaşımında 2023’te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığında itirazlar nedeniyle kadrosunun iptal edildiğini de aktaran Abdullah Alkış, yeni kadrosunu duyururken 'O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline. Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı“ ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından paylaştı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversiteden yapılan açıklamada tüm iddialar yalanlandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın