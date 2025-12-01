Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü

“Zaten benim de duruşma sonunda elimdeki savunma metnini, iştiyat kararlarını yere fırlatmamın nedeni buydu.

Adaleti yere ben fırlatmadım. Adalet yere düşürüldüğü için ben de savunmamı yere fırlattım. Şunu açıkça söyleyeyim.

Bana verilen ceza hukuki değil siyasi. Bu kararın arkasında olan siyasi otorite kimse kim. Hiç ilgimi çekmiyor ve beni öfkelendirmiyor.

Siyasetçi salt kendi çıkarını düşünür. Bizi siyasetçiye karşı koruma görevi halkı, vatandaşı koruma görevi ise yargınındır. Ben siyasete ne kızgınım ne kırgın ne de öfkeli.”