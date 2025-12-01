Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasının ardından, ara verdiği YouTube kanalındaki yayınlarına 56 gün sonra geri döndü.
Fatih Altaylı 56 gün sonra Youtube yayınlarına geri döndü!
Altaylı'nın kararın ardından elindeki dosyaları havaya fırlattığı öne sürülmüştü. Altaylı bu konuya da açıklık getirerek şunları söyledi:
İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN GÜNLER SONRA YAYINLADIĞI VİDEOSUNUN TAMAMI
