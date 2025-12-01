onedio
Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü

Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 09:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantehdit ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasının ardından, ara verdiği YouTube kanalındaki yayınlarına 56 gün sonra geri döndü.

Fatih Altaylı 56 gün sonra Youtube yayınlarına geri döndü!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Youtube yayınlarına ara veren Gazeteci Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezası almasının ardından, Altaylı'nın kanalında 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' serisinde Adalet başlıklı bir video yayınlandı.

Videoda kararı değerlendiren Altaylı, 'Karar henüz yazılmadığı için cezaevinde ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu arada hem bir üst mahkemeye hem de istinafa itiraz haklarım var. Umudum az, belli ki soğuk bir hücrede, plastik bir sandalye üzerinde epey vakit geçireceğim. Bu haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararın yarattığı duygu çok acı. Tam bir aldatılma, en güvendiğin tarafından ihanete uğrama hissi. Umarım adaletin benim üzerimden katledilmesi bölge adliye mahkemesinde ve hatta onun öncesinde bir üst mahkeme tarafından engellenir' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın kararın ardından elindeki dosyaları havaya fırlattığı öne sürülmüştü. Altaylı bu konuya da açıklık getirerek şunları söyledi:

“Zaten benim de duruşma sonunda elimdeki savunma metnini, iştiyat kararlarını yere fırlatmamın nedeni buydu.

Adaleti yere ben fırlatmadım. Adalet yere düşürüldüğü için ben de savunmamı yere fırlattım. Şunu açıkça söyleyeyim.

Bana verilen ceza hukuki değil siyasi. Bu kararın arkasında olan siyasi otorite kimse kim. Hiç ilgimi çekmiyor ve beni öfkelendirmiyor.

Siyasetçi salt kendi çıkarını düşünür. Bizi siyasetçiye karşı koruma görevi halkı, vatandaşı koruma görevi ise yargınındır. Ben siyasete ne kızgınım ne kırgın ne de öfkeli.”

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN GÜNLER SONRA YAYINLADIĞI VİDEOSUNUN TAMAMI

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
