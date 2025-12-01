onedio
Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Hadi Özışık… Çakarlı Araba Kullanan Gazeteciler Gündem Oldu

Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Hadi Özışık… Çakarlı Araba Kullanan Gazeteciler Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 08:56

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ortaya çıkardığı ‘çakarlı araç kullanan gazeteciler’ konusunu Cem Küçük de Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı. 

Katıldığı programda “Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci, çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan çakar kullanıyor mu? Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Kardeşim söyleyin” diyerek çakarlı araba kullanan gazetecileri açıkladı. 

Konuyu köşe yazısına taşıyan Cem Küçük de “Başkasına her şeyi söylüyoruz. Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz. Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?” dedi.

Hakkında 'çakarlı araba kullanıyor' haberleri çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı programda açıklamalar yaptı.

Hakkında ‘çakarlı araba kullanıyor’ haberleri çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı programda açıklamalar yaptı.

Hakkında çıkan iddialara sert çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı canlı yayında kendisiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Servis edilen araç fotoğrafı üzerinden hem Emniyete hem de İçişleri Bakanlığına tepki gösteren Başarır, çakarlı araç kullanan gazetecilerin isimlerini tek tek açıkladı. 

Başarır şu açıklamaları yaptı: “Şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci, çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan çakar kullanıyor mu? Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Kardeşim söyleyin. Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı. Soruyorum çıksın açıklasın.”

Yaşanan çakarlı araba tartışmalarını Cem Küçük de köşe yazısına şu sözlerle taşıdı:

Yaşanan çakarlı araba tartışmalarını Cem Küçük de köşe yazısına şu sözlerle taşıdı:

“Malum korumalarla gezen, çakarlı araçlarla gezenler var. Eğer bir gazeteci tehdit alıyorsa, koruması olması normal. Ancak tehdit yoksa o korumanın geri alınması lazım.

Çakarlı aracın izahı yok. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya çakarlı araçları ve gereksiz korumaları iptal etmeli. Gazetecinin ne ayrıcalığı var? Program sunmaya, gazetede yazı yazmaya giden gazetecide çakarın işi ne?

Başkasına her şeyi söylüyoruz. Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz. Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
