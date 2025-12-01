Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Hadi Özışık… Çakarlı Araba Kullanan Gazeteciler Gündem Oldu

“Malum korumalarla gezen, çakarlı araçlarla gezenler var. Eğer bir gazeteci tehdit alıyorsa, koruması olması normal. Ancak tehdit yoksa o korumanın geri alınması lazım.

Çakarlı aracın izahı yok. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya çakarlı araçları ve gereksiz korumaları iptal etmeli. Gazetecinin ne ayrıcalığı var? Program sunmaya, gazetede yazı yazmaya giden gazetecide çakarın işi ne?

Başkasına her şeyi söylüyoruz. Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz. Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?”