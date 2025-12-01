Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Hadi Özışık… Çakarlı Araba Kullanan Gazeteciler Gündem Oldu
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ortaya çıkardığı ‘çakarlı araç kullanan gazeteciler’ konusunu Cem Küçük de Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı.
Katıldığı programda “Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci, çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan çakar kullanıyor mu? Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Kardeşim söyleyin” diyerek çakarlı araba kullanan gazetecileri açıkladı.
Konuyu köşe yazısına taşıyan Cem Küçük de “Başkasına her şeyi söylüyoruz. Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz. Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?” dedi.
Hakkında ‘çakarlı araba kullanıyor’ haberleri çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı programda açıklamalar yaptı.
Yaşanan çakarlı araba tartışmalarını Cem Küçük de köşe yazısına şu sözlerle taşıdı:
