İstanbul'un Göbeğinde İnsanlık Dışı Olay: Epilepsi Nöbeti Geçirip Bayılan Adamı Soydular!

İstanbul’un Göbeğinde İnsanlık Dışı Olay: Epilepsi Nöbeti Geçirip Bayılan Adamı Soydular!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 08:10

Beyoğlu’ndda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen 2 kişi, baygın haldeki Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İşte Beyoğlu'nda yaşananlar...

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre epilepsi hastası Erhan Yavuz, sokakta yürürken nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçerken Yavuz'u gören B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın haldeki Erhan Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasp etti. Kısa sürenin ardından kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi Kuloğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Öte yandan epilepsi hastası Erhan Yavuz'un gasp edildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, baygın halde bulunan Erhan Yavuz'u 2 şüphelinin gasp ettiği anlar yer aldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
