1 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

1 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
01.12.2025 - 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Aralık hava durumunu açıkladı. Kış mevsimine resmen giriş yaptığımız bu günde kar yağacak kentler de belli oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2-4 derece arasında azalacağı belirtildi. Bugün yağış var mı? Kar yağacak mı? İşte yağışlı ve kar yağışlı geçecek kentler.

1 Aralık Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

1 Aralık Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

1 Aralık hava durumu belli oldu. Kış mevsiminin ilk ayı olan Aralık ayında hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Sonbahar kurak ve sıcak geçerken kar yağışının olup olmayacağı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 1 Aralık hava durumunu paylaştı. Buna göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji kar yağacak kentleri açıkladı.

Meteoroloji kar yağacak kentleri açıkladı.

Meteoroloji, kar yağacak kentleri de açıkladı. Yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.'

Sıcaklık azalıyor. Bazı kentlere kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Sıcaklık azalıyor. Bazı kentlere kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını paylaştı. Trabzon, Rize, Artvin ve çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları için çağrı yapıldı.

Dilara Şimşek
