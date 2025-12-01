1 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Aralık hava durumunu açıkladı. Kış mevsimine resmen giriş yaptığımız bu günde kar yağacak kentler de belli oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2-4 derece arasında azalacağı belirtildi. Bugün yağış var mı? Kar yağacak mı? İşte yağışlı ve kar yağışlı geçecek kentler.
1 Aralık Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji kar yağacak kentleri açıkladı.
Sıcaklık azalıyor. Bazı kentlere kuvvetli yağış uyarısı verildi.
