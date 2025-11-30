Danıştay’dan Engellilere ÖTV Müjdesi: 10 Yıl Bekleme Şartı Kaldırıldı!
Engelli bireyler, ÖTV muafiyetli araçlardan yararlanabiliyor. Fakat bu araçlarda '10 yıl bekleme şartı' bulunuyordu. Evrensel, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan'ın açıklamasını duyurdu. Açıklamada, Danıştay'ın engelli araçlarındaki ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartı için yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtiliyor.
Kaynak: Evrensel
ÖTV'siz araçlardaki 10 yıl bekleme şartı kalkıyor mu?
"Açıkça hukuka aykırı."
ÖTV Muafiyetli Engelli Araçları Hangileri?
