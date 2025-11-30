onedio
Danıştay’dan Engellilere ÖTV Müjdesi: 10 Yıl Bekleme Şartı Kaldırıldı!

Danıştay'dan Engellilere ÖTV Müjdesi: 10 Yıl Bekleme Şartı Kaldırıldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 18:17

Engelli bireyler, ÖTV muafiyetli araçlardan yararlanabiliyor. Fakat bu araçlarda '10 yıl bekleme şartı' bulunuyordu. Evrensel, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan'ın açıklamasını duyurdu. Açıklamada, Danıştay'ın engelli araçlarındaki ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartı için yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtiliyor.

Kaynak: Evrensel

ÖTV'siz araçlardaki 10 yıl bekleme şartı kalkıyor mu?

ÖTV'siz araçlardaki 10 yıl bekleme şartı kalkıyor mu?

Evrensel, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan'ın engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin kritik bir yargı kararını duyurduğunu açıkladı. Danıştay 7. Dairesi, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 10. maddesindeki 10 yıllık bekleme süresinin yürütmesini durdurduğu açıklandı.

Danıştay'ın yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği belirtilen '10 yıl bekleme' kararı, engelli araçlara yönelik indirimin istismar edilmesi üzerine hayata geçirilmişti. Bu uygulama ile ÖTV istisnasıyla alınan ilk aracın satılmasının ardından ikinci araç için 10 yıl geçmesini zorunlu kılınıyordu.

"Açıkça hukuka aykırı."

"Açıkça hukuka aykırı."

Derneğin yaptığı başvurunun ardından Danıştay 7. Dairesi, düzenlemenin engellilerin araçsız kalmasına neden olabileceğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda “Düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar yönünden de geçerli sayılacak şekilde yürürlüğe konduğu, bu kısmın açık şekilde hukuka aykırı olduğu ve engelli bireylerin topluma aktif katılımını engelleyebileceği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kararla birlikte: 27 Aralık 2024’ten önce ÖTV istisnasıyla araç alan kişiler, araçlarını beş yılın ardından satan veya devreden engelliler, artık 10 yıl beklemeden yeniden ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

ÖTV Muafiyetli Engelli Araçları Hangileri?

ÖTV Muafiyetli Engelli Araçları Hangileri?

ÖTV'siz engelli araçlar, güncel olarak aşağıdaki gibidir;

