Pizzadan Zehirlendiler: Yedikten Sonra Hastaneye Kaldırılan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
30.11.2025 - 11:25

Türkiye'de art arda gelen zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde pizza yiyen dört kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerden biri hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dört arkadaşın yedikleri pizzadan zehirlendikleri iddia edildi.

Bir kafede pizza yiyen dört arkadaş kısa süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne giden dört kişiden birinden acı haber geldi.

45 yaşındaki Mehmet Emin İğdi pizzadan zehirlenmesinin ardından hayatını kaybetti.

İğdi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra öğrenilecek. Olayla ilgili inceleme başlatılırken iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

