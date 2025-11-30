Pizzadan Zehirlendiler: Yedikten Sonra Hastaneye Kaldırılan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Türkiye'de art arda gelen zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde pizza yiyen dört kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerden biri hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dört arkadaşın yedikleri pizzadan zehirlendikleri iddia edildi.
45 yaşındaki Mehmet Emin İğdi pizzadan zehirlenmesinin ardından hayatını kaybetti.
