25 Ülkeye Meyve İhraç Eden Türk Gıda Devi Konkordato İlan Etti

25 Ülkeye Meyve İhraç Eden Türk Gıda Devi Konkordato İlan Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 07:25

25 ülkeye meyve-sebze ihraç eden Türk gıda devi Saraylım Tarım, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Saraylım Tarım'ın başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, verilen üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

Mali darboğaz sebebiyle konkordato ilan eden Saraylım Tarım için mahkemeden iki aylık koruma kararı çıktı.

Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi,  Saraylım Tarım'ın yanı sıra aynı grup bünyesinde yer alan dört şirket ve ortakları için de benzer bir kararla duruşmanın 28 Ocak 2026'da hükmetti. Bu duruşmada firmaların süreci başarıyla geçip geçmeyeceği değerlendirilecek.

25 ülkeye meyve ve sebze ihracatı yapan Saraylım Tarım'ın kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görülmüştü.

Çorum'da mühendis bir ailenin kurduğu bilinen  Saraylım Tarım, Türkiye'nin 35 ilinden elde edilen yaş meyve ve sebzelerin işleyerek 25 ülkeye ihraç ediyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
