25 Ülkeye Meyve İhraç Eden Türk Gıda Devi Konkordato İlan Etti
Mali darboğaz sebebiyle konkordato ilan eden Saraylım Tarım için mahkemeden iki aylık koruma kararı çıktı.
25 ülkeye meyve ve sebze ihracatı yapan Saraylım Tarım'ın kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görülmüştü.
