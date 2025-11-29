Bir Avukatın 50 Kuruş İçin Açtığı 1600 Dava "Hakkı Kötüye Kullanım" Cezası Yedi

BSMV uygulamasındaki bu boşluğu fark eden bir avukat, bunu kazanç kapısına dönüştürerek vekaletini aldığı D.D.E.’nin eşi, çocukları ve akrabaları adına bankalarda yapılan işlemler üzerinden bin 600’ün üzerinde dava açtı. Sadece 50 kuruş ile 4 lira arasında değişen kesintiler için her bir işlem ayrı bir dosyaya dönüştürüldü. Kararda, avukatın günlük 0,4 gramlık altın alımlarını bile tek tek dava ettiği ve sürecin “çok sayıda vekâlet ücretine hükmedilmesi” üzerine kurulu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Bu davaların bir kısmında 5 bin 500 ile 10 bin 500 lira arasında maktu vekâlet ücretine hükmedildiği, kuruşluk vergiler nedeniyle kamu aleyhine milyonları bulan bir mali yük oluştuğu vurgulandı.