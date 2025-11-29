Bir Avukatın 50 Kuruş İçin Açtığı 1600 Dava "Hakkı Kötüye Kullanım" Cezası Yedi
Bankaların altın alım-satım işlemlerinde uyguladığı 50 kuruş ile 4 lira arasındaki kesintileri fırsata dönüştürmek isteyen bir avukat, vekaletini aldığı D.D.E. ve yakınları adına 1.600’ün üzerinde dava açtı. Amacı, kesinti tutarlarını geri almak değil, her bir davanın kazanılmasıyla bankalardan tahsil edilecek 10 bin 500 liraya kadar çıkan avukatlık ücretini toplamaktı. Anayasa Mahkemesi ise bu girişimi “bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı” olarak değerlendirdi ve başvuruculara 2’şer bin lira para cezası verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başvuranlar ceza yedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankalar "alınmaması" gereken parayı uyarıya rağmen almaya devam etti.
Bir avukat bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti.
Mahkeme "bireysel başvuru hakkını kötüye kullanım" diyerek davaları reddetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın