onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Avukatın 50 Kuruş İçin Açtığı 1600 Dava "Hakkı Kötüye Kullanım" Cezası Yedi

Bir Avukatın 50 Kuruş İçin Açtığı 1600 Dava "Hakkı Kötüye Kullanım" Cezası Yedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 23:09

Bankaların altın alım-satım işlemlerinde uyguladığı 50 kuruş ile 4 lira arasındaki kesintileri fırsata dönüştürmek isteyen bir avukat, vekaletini aldığı D.D.E. ve yakınları adına 1.600’ün üzerinde dava açtı. Amacı, kesinti tutarlarını geri almak değil, her bir davanın kazanılmasıyla bankalardan tahsil edilecek 10 bin 500 liraya kadar çıkan avukatlık ücretini toplamaktı. Anayasa Mahkemesi ise bu girişimi “bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı” olarak değerlendirdi ve başvuruculara 2’şer bin lira para cezası verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başvuranlar ceza yedi.

Başvuranlar ceza yedi.

Bankaların altın işlemlerinden alınan BSMV kesintilerini gelir kapısına dönüştürmek isteyen bir avukat, yakınlarını çeşitli bankacılık işlemleri yapmaya yönlendirerek adına 1600’ün üzerinde dava açtı. Her biri sadece 50 kuruş ile birkaç lira arasında değişen kesintileri tek tek dava konusu yaparak yüksek vekâlet ücreti elde etmeyi amaçladı. Ancak dosyalar Anayasa Mahkemesi’ne taşınınca tablo değişti. AYM, bu başvuruların bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanımı olduğuna hükmetti; 366 dosyayı reddederek başvuruculara 2’şer bin lira disiplin para cezası verdi. Karar, yargı sisteminin bu tür yapay davalarla suiistimal edilmesine karşı net bir uyarı niteliği taşıdı.

Bankalar "alınmaması" gereken parayı uyarıya rağmen almaya devam etti.

Bankalar "alınmaması" gereken parayı uyarıya rağmen almaya devam etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2020’de Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderdiği talimat sonrası bankalar, fiziki altın teslimi olmadan hesap üzerinden yapılan alım-satım işlemlerinde müşterilerden BSMV kesmeye başladı ve bu tutarları GİB’e aktardı. Ancak Danıştay’ın 2023 yılında söz konusu vergi uygulamasını iptal etmesinin ardından GİB yeniden bir yazı göndererek bankalara BSMV tahsilatını durdurmaları gerektiğini bildirdi. Buna rağmen bazı bankaların bir süre daha müşterilerinden kesinti yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Bir avukat bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti.

Bir avukat bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti.

BSMV uygulamasındaki bu boşluğu fark eden bir avukat, bunu kazanç kapısına dönüştürerek vekaletini aldığı D.D.E.’nin eşi, çocukları ve akrabaları adına bankalarda yapılan işlemler üzerinden bin 600’ün üzerinde dava açtı. Sadece 50 kuruş ile 4 lira arasında değişen kesintiler için her bir işlem ayrı bir dosyaya dönüştürüldü. Kararda, avukatın günlük 0,4 gramlık altın alımlarını bile tek tek dava ettiği ve sürecin “çok sayıda vekâlet ücretine hükmedilmesi” üzerine kurulu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Bu davaların bir kısmında 5 bin 500 ile 10 bin 500 lira arasında maktu vekâlet ücretine hükmedildiği, kuruşluk vergiler nedeniyle kamu aleyhine milyonları bulan bir mali yük oluştuğu vurgulandı.

Mahkeme "bireysel başvuru hakkını kötüye kullanım" diyerek davaları reddetti.

Mahkeme "bireysel başvuru hakkını kötüye kullanım" diyerek davaları reddetti.

Vergi mahkemeleri yaklaşık 1200 davada kabul, 379 davada ise ret kararı verdi. Avukat, kaybettiği bu 379 dosyayı bu kez 29 ayrı bireysel başvuruya bölerek AYM’ye taşıdı. AYM, 13 başvurunun süresinde yapılmadığını belirleyerek bunları kabul edilemez buldu. Kalan 366 dosya için ise bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanıldığına hükmetti; başvuruları reddedip başvuruculara 2’şer bin lira disiplin para cezası verdi. Kararda, yargı yolunun “suni uyuşmazlıklarla kişisel zenginleşme aracına dönüştürülmesine” izin verilemeyeceği özellikle vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın