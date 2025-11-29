onedio
11. Yargı Paketinde Genel Sağlık Sigortası Affı da Geliyor

11. Yargı Paketinde Genel Sağlık Sigortası Affı da Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 21:10

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 11. Yargı Paketi’nde GSS ile ilgili bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2016’dan önceki ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zamları dahil tüm alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Bu aftan kaç kişi yararlanabilecek?

Bu aftan kaç kişi yararlanabilecek?

Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Toplam 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği bildirildi.

Özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan kişiler bu düzenlemenin kapsamına giriyor.

GSS nedir?

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet edenlerden geliri belirli seviyenin üzerinde olanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve öğrenci-çocuk statüsündeki bazı grupları kapsıyor.

Buna ek olarak, çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altındaki çocuklar, başka bir ülkede sağlık güvencesi olmayan yabancı uyruklular ve işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil ediliyor.

Hâlihazırda GSS borcu olan kişi sayısı yaklaşık 8 milyon. Bunların 2 milyonu borçlarını kendisi ödüyor, geri kalanı ise devlet tarafından karşılanıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
