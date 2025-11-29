11. Yargı Paketinde Genel Sağlık Sigortası Affı da Geliyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet edenlerden geliri belirli seviyenin üzerinde olanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve öğrenci-çocuk statüsündeki bazı grupları kapsıyor.

Buna ek olarak, çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altındaki çocuklar, başka bir ülkede sağlık güvencesi olmayan yabancı uyruklular ve işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil ediliyor.

Hâlihazırda GSS borcu olan kişi sayısı yaklaşık 8 milyon. Bunların 2 milyonu borçlarını kendisi ödüyor, geri kalanı ise devlet tarafından karşılanıyor.