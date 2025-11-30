Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesiyle Görüştü: Baba Andrea Minguzzi Açıklama Yaptı

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temcilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Andrea Minguzzi, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsamasını istediğini söyledi.Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten Andrea Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini dile getirdi.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da 'kardeşliğin meleği' olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini sundu.