Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesiyle Görüştü: Baba Andrea Minguzzi Açıklama Yaptı

30.11.2025 - 11:01

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü. Anne Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü ailemizle özel bir görüşme yapacağı tarafımıza iletildi.' diyerek görüşmenin gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü.

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temcilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. 

Görüşmenin ardından açıklama yapan Andrea Minguzzi, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsamasını istediğini söyledi.Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten Andrea Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini dile getirdi.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da 'kardeşliğin meleği' olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini sundu.

Andrea Minguzzi'nin Papa 14. Leo ile görüşmesine dair açıklaması:

