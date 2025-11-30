Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesiyle Görüştü: Baba Andrea Minguzzi Açıklama Yaptı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü. Anne Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü ailemizle özel bir görüşme yapacağı tarafımıza iletildi.' diyerek görüşmenin gerçekleşeceğini açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Andrea Minguzzi'nin Papa 14. Leo ile görüşmesine dair açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın