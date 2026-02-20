onedio
Okullarda Padişah Fermanı Okutulacak! MEB’in Ramazan Kararının Yankıları Sürüyor

Ramazan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
20.02.2026 - 08:54 Son Güncelleme: 20.02.2026 - 10:12

Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan 'Tembihname' geleneğini okullara taşıyor. 81 ildeki ortaokul öğrencileri, Ramazan ayı boyunca toplumsal kuralları içeren özel duyurular hazırlayarak hem geleneği yaşatacak hem de günümüz değerlerine uygun sosyal öneriler geliştirecek.

Kaynak: Deniz Ayhan / Sözcü

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kültürel değerlerin korunması amacıyla 81 ildeki okullara kapsamlı bir "Ramazan Etkinlikleri" rehberi gönderdi.

Hazırlanan kitapçıkta en dikkat çeken detay ise Osmanlı Devleti döneminde padişah fermanıyla halka duyurulan ve toplumsal yaşamı düzenleyen 'Tembihname' geleneğinin yeniden hayata geçirilmesi oldu. Yeni karara göre ortaokul öğrencileri, geçmişte sokaklarda, camilerde ve mahalle kahvelerinde yüksek sesle okunan bu duyuruları günümüze uyarlayarak kendi 'tembihnamelerini' oluşturacaklar.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, bir zamanlar camilerin mahyalarla süslendiği ve evlerin duvarlarına asılan bu metinler, artık öğrencilerin yaratıcılığıyla şekillenecek. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelecek olan öğrenci grupları; dini, sosyal ve ekonomik hayatı kolaylaştıracak öneriler hazırlayacak. Bu süreçte tüm öğrencilerin aktif katılım sağlaması ve kolektif bir çalışma yürütmesi özellikle vurgulanıyor.

Öğrencilerin hazırlayacağı bu yeni nesil tembihnamelerde, günümüz toplumunun beklenti ve ihtiyaçları ön planda tutulacak. MEB, hazırlanacak metinlerde dilin yapıcı olması ve toplumun hiçbir kesimine yönelik olumsuz bir ifade içermemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Ali Can YAYCILI
