Okullarda Padişah Fermanı Okutulacak! MEB’in Ramazan Kararının Yankıları Sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan 'Tembihname' geleneğini okullara taşıyor. 81 ildeki ortaokul öğrencileri, Ramazan ayı boyunca toplumsal kuralları içeren özel duyurular hazırlayarak hem geleneği yaşatacak hem de günümüz değerlerine uygun sosyal öneriler geliştirecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kültürel değerlerin korunması amacıyla 81 ildeki okullara kapsamlı bir "Ramazan Etkinlikleri" rehberi gönderdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın