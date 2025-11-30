onedio
İstanbul'a Yağan Yağmur da Fayda Etmedi, Baraj Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2025 - 17:38

İstanbul’da günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilmesine rağmen, ekim ayında yağışlar artış göstermiş olsa bile barajlardaki su seviyesi gerilemeyi sürdürdü. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 18,38’e kadar indi. Uzmanlar, yağışların kısa vadede rahatlatıcı etki yaratmadığını, yeraltı su kaynaklarının da baskı altında olduğunu belirtiyor. Kent nüfusunun büyüklüğü ve yazdan kalan kuraklık etkisi, su yönetimi üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.

Yağışlara rağmen seviye düştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan baraj havzaları bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış aldı. Bu miktar, son on yılın ekim aylarıyla karşılaştırıldığında 2015 ve 2020’nin ardından üçüncü sıraya yerleşiyor. Örneğin 2015’te 107,41 milimetre, 2020’de ise 106,88 milimetre yağış kaydedilmişti. Diğer yıllarda ise bu değerler 30 ila 90 milimetre arasında değişti; bazı yıllar oldukça kurak geçti, bazı yıllarda ise daha dengeli bir tablo oluştu.

Bu yıl yağışların görece yüksek olmasına karşın barajlardaki su seviyesi yine de düşmeye devam ediyor. Uzmanlar bunu, yaz boyunca biriken ciddi tüketim baskısına ve yağışların toprağı doyurmakla yetinip henüz barajlara yeterince yansımamasına bağlıyor. Kentin su döngüsünde mevsimsel dalgalanmaların etkisi bir kez daha belirginleşmiş durumda.

Bu bir ay içinde yüzde 5,53’lük düşüş yaşandı.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranı ayın başında yüzde 28,49 seviyesindeyken, ekim sonunda 22,96’ya kadar geriledi. Böylece barajların toplam doluluğunda bir ay içinde yüzde 5,53’lük bir azalma yaşandı.

Ekim boyunca kentte günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 143 bin metreküp oldu. Barajlardaki düşüşü dengelemek amacıyla Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden toplam 36 milyon 873 bin 966 metreküp su sisteme aktarılırken, uzmanlar bunun yalnızca kısa süreli bir rahatlama sağladığını, sürdürülebilir su yönetimi için daha kapsamlı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da günlük 3 milyon metreküp tüketiliyor.

İTÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Toros, ekim ayında Türkiye genelinde yağışların normalin üzerinde seyrettiğini, İstanbul barajlarının da önceki yıllara kıyasla daha fazla yağış aldığını belirtti. Haziran-eylül döneminde barajlarda aylık yüzde 12–13’lük düşüşler yaşanırken, ekimde bu azalma yüzde 6’ya geriledi; hatta su seviyesindeki günlük düşüş hızı da yarı yarıya yavaşladı. Toros, ekim yağışlarının barajlar üzerinde belirgin şekilde olumlu etki yarattığını söyledi.

Kentte günlük su tüketiminin yaklaşık 3 milyon metreküp olduğunu anımsatan Toros, tasarrufun kritik önem taşıdığını vurguladı. İstanbul’a verilen suyun büyük bölümünün Melen ve Yeşilçay’dan geldiğini, bu kaynakların kentin adeta “can damarı” olduğunu ifade etti.

İSKİ barajlardaki son durumu açıkladı.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %15,13

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %20,59

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %19.88

Sazlıdere Barajı: %17,98

Istrancalar Barajı: %26,16

Kazandere Barajı: %2,79

Pabuçdere Barajı: %2,88

