İstanbul'a Yağan Yağmur da Fayda Etmedi, Baraj Doluluk Oranı Alarm Veriyor
İstanbul’da günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilmesine rağmen, ekim ayında yağışlar artış göstermiş olsa bile barajlardaki su seviyesi gerilemeyi sürdürdü. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 18,38’e kadar indi. Uzmanlar, yağışların kısa vadede rahatlatıcı etki yaratmadığını, yeraltı su kaynaklarının da baskı altında olduğunu belirtiyor. Kent nüfusunun büyüklüğü ve yazdan kalan kuraklık etkisi, su yönetimi üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.
Yağışlara rağmen seviye düştü.
Bu bir ay içinde yüzde 5,53’lük düşüş yaşandı.
İstanbul'da günlük 3 milyon metreküp tüketiliyor.
İSKİ barajlardaki son durumu açıkladı.
