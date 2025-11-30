İstanbul'a Yağan Yağmur da Fayda Etmedi, Baraj Doluluk Oranı Alarm Veriyor

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan baraj havzaları bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış aldı. Bu miktar, son on yılın ekim aylarıyla karşılaştırıldığında 2015 ve 2020’nin ardından üçüncü sıraya yerleşiyor. Örneğin 2015’te 107,41 milimetre, 2020’de ise 106,88 milimetre yağış kaydedilmişti. Diğer yıllarda ise bu değerler 30 ila 90 milimetre arasında değişti; bazı yıllar oldukça kurak geçti, bazı yıllarda ise daha dengeli bir tablo oluştu.

Bu yıl yağışların görece yüksek olmasına karşın barajlardaki su seviyesi yine de düşmeye devam ediyor. Uzmanlar bunu, yaz boyunca biriken ciddi tüketim baskısına ve yağışların toprağı doyurmakla yetinip henüz barajlara yeterince yansımamasına bağlıyor. Kentin su döngüsünde mevsimsel dalgalanmaların etkisi bir kez daha belirginleşmiş durumda.