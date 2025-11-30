onedio
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Saraybosna'da İnsan Avına Katıldığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2025 - 23:06

Bosna’daki katliamda sivilleri hedef alan keskin nişancılarla ilgili 30 yıl sonra başlatılan soruşturma, dikkat çekici bir iddiayı yeniden gündeme getirdi. Hırvat gazeteci Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Saraybosna kuşatması sırasında Sırp keskin nişancıları arasında bulunduğunu öne sürerek Milano Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İtalya makamlarının, “turist keskin nişancı” dosyasıyla bağlantılı olarak bu iddiayı kapsamlı şekilde incelemeye aldığı belirtiliyor.

Vucic'in karanlık geçmişi bir kez daha karşısına çıktı.

Bosna Savaşı’nın en karanlık dönemlerinden biri, 30 yıl sonra yeniden gündeme taşınıyor. Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 1992-1995 yıllarındaki Saraybosna kuşatması sırasında Sırp keskin nişancılar arasında bulunduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. İtalya’da savcılık, Batılı zenginlerin para karşılığı “turist keskin nişancı” olarak sivilleri vurduğu yönündeki iddialarla birlikte dosyayı geniş çaplı bir soruşturmaya dönüştürdü.

1990’ların başlarında Saraybosna, Sırp güçlerin 3,5 yıl süren kuşatması altında yaşam mücadelesi veriyordu. Dağlardaki keskin nişancıların hedefi haline gelen şehirde, sokaktan geçen binlerce sivil kadın, erkek ve çocuk ölümcül ateşlerin kurbanı olmuştu.

Vucic cephesi açıklama yapmadı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Hırvat gazeteci Domogoj Margetic, suç duyurusunda Aleksandar Vucic’in Bosna’daki bazı askeri mevzilerde adının geçtiğini ve sivilleri hedef alan keskin nişancılar arasında yer aldığına dair “bazı kanıtları” savcılığa sunduğunu ifade etti.

Margetic’in bu iddiası, Yugoslavya savaşlarından bu yana ilk kez bir Sırp devlet başkanının doğrudan “sivil katliamlarına katılmakla” suçlanması açısından uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırdı.

Vucic cephesinden ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil.

"En yüksek para çocukları vurmak, yaşlıları vurmak bedava..."

Milano savcılığı, Vucic hakkındaki suçlamaları, Saraybosna kuşatmasında para karşılığı sivilleri vuran yabancı keskin nişancılarla ilgili ayrı bir dosyayla birleştirerek geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gazeteci Ezio Gavazzeni’nin sunduğu dilekçede, 1993’te en az beş İtalyan vatandaşının Sırp birliklerinin yanında “turist keskin nişancı” olarak yer aldığı, Trieste, Milano ve Torino’dan gelen bu kişilerin para karşılığı kadın, çocuk ve diğer sivilleri hedef aldığı öne sürülüyor. Bosna istihbaratının o dönem İtalya’nın SISMI birimini bu konuda uyardığı da kaydediliyor.

Savcılığa sunulan istihbarat notlarında, bir Sırp gönüllünün ifadelerine dayanan “ölüm tarifesi” dikkat çekiyor: Çocukları vurmanın en yüksek ücrete tabi olduğu, ardından üniformalı erkeklerin ve kadınların geldiği, yaşlıları vurmanın ise ücretsiz olduğu belirtiliyor.

İddiaların, “Sarajevo Safari” belgeselinde Batılı zenginlerin kuşatma boyunca para karşılığı sivilleri hedef aldığına dair tanıklıklarla örtüştüğü ifade ediliyor.

