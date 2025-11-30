Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Saraybosna'da İnsan Avına Katıldığı İddia Edildi

Milano savcılığı, Vucic hakkındaki suçlamaları, Saraybosna kuşatmasında para karşılığı sivilleri vuran yabancı keskin nişancılarla ilgili ayrı bir dosyayla birleştirerek geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gazeteci Ezio Gavazzeni’nin sunduğu dilekçede, 1993’te en az beş İtalyan vatandaşının Sırp birliklerinin yanında “turist keskin nişancı” olarak yer aldığı, Trieste, Milano ve Torino’dan gelen bu kişilerin para karşılığı kadın, çocuk ve diğer sivilleri hedef aldığı öne sürülüyor. Bosna istihbaratının o dönem İtalya’nın SISMI birimini bu konuda uyardığı da kaydediliyor.

Savcılığa sunulan istihbarat notlarında, bir Sırp gönüllünün ifadelerine dayanan “ölüm tarifesi” dikkat çekiyor: Çocukları vurmanın en yüksek ücrete tabi olduğu, ardından üniformalı erkeklerin ve kadınların geldiği, yaşlıları vurmanın ise ücretsiz olduğu belirtiliyor.

İddiaların, “Sarajevo Safari” belgeselinde Batılı zenginlerin kuşatma boyunca para karşılığı sivilleri hedef aldığına dair tanıklıklarla örtüştüğü ifade ediliyor.