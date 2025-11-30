Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Saraybosna'da İnsan Avına Katıldığı İddia Edildi
Bosna’daki katliamda sivilleri hedef alan keskin nişancılarla ilgili 30 yıl sonra başlatılan soruşturma, dikkat çekici bir iddiayı yeniden gündeme getirdi. Hırvat gazeteci Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Saraybosna kuşatması sırasında Sırp keskin nişancıları arasında bulunduğunu öne sürerek Milano Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İtalya makamlarının, “turist keskin nişancı” dosyasıyla bağlantılı olarak bu iddiayı kapsamlı şekilde incelemeye aldığı belirtiliyor.
Vucic'in karanlık geçmişi bir kez daha karşısına çıktı.
Vucic cephesi açıklama yapmadı.
"En yüksek para çocukları vurmak, yaşlıları vurmak bedava..."
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
