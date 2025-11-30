Partizan Taraftarı İstifa Eden Zeljko Obradovic İçin Tesisleri Bastı

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği yatıştırmak amacıyla taraftarların yanına giderek onlarla konuşmak zorunda kaldı. Marinkovic, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, “Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile görüştük, denedik ve hâlâ deniyoruz; fakat bu konuda çok fazla etkimiz yok. Daha fazlasını bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada elimizden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Obradovic’in ayrılmasının “Partizan’ın sonu” olacağını savunan bazı taraftarlar, durum değişmediği takdirde 4 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad’da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini dile getirdi. Yaklaşık iki saat süren gerginlik sonucunda antrenman iptal edildi ve basketbolcular ile teknik ekip salondan ayrıldı.