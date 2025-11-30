onedio
Partizan Taraftarı İstifa Eden Zeljko Obradovic İçin Tesisleri Bastı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2025 - 19:57

Sırbistan’ın Partizan takımının taraftarları, başantrenör Zeljko Obradovic’in görevden ayrılmasına tepki göstermek için takımın antrenman yaptığı salonun önünde toplandı. Sırp medyasının aktardığına göre, Obradovic’in yeniden takımın başında olmasını isteyen çok sayıda taraftar, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena önünde bir araya geldi. Bazı taraftarlar salona girmeye çalışırken polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı. Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic’i hedef alan tezahüratlar yapan grup, yönetimden veya teknik ekibin herhangi bir üyesinden kendilerine açıklama yapılmasını talep etti.

Obra dönmezse, Partizan-Bayern maçını oynatmayacaklar.

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği yatıştırmak amacıyla taraftarların yanına giderek onlarla konuşmak zorunda kaldı. Marinkovic, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, “Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile görüştük, denedik ve hâlâ deniyoruz; fakat bu konuda çok fazla etkimiz yok. Daha fazlasını bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada elimizden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Obradovic’in ayrılmasının “Partizan’ın sonu” olacağını savunan bazı taraftarlar, durum değişmediği takdirde 4 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad’da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini dile getirdi. Yaklaşık iki saat süren gerginlik sonucunda antrenman iptal edildi ve basketbolcular ile teknik ekip salondan ayrıldı.

Bu aşamaya nasıl gelindi?

Zeljko Obradovic, 27 Kasım’da kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla Partizan’daki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönetim, başkan Ostoja Mijailovic’in önerisiyle istifayı kabul etmeme ve Obradovic’e destek verme kararı aldı, ancak 29 Kasım’daki toplantılar sonucunda deneyimli çalıştırıcı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kararından dönmedi.

1991-1993 yıllarında Partizan’ı çalıştıran Obradovic, 2021’de ikinci kez takımın başına geçmişti. Kariyerinde Partizan, Joventut, Real Madrid, Fenerbahçe ve Panathinaikos ile Avrupa Ligi’nde toplam 9 şampiyonluk kazanan Obradovic, bu sezon Avrupa Ligi’nde Partizan ile 13 maçta 4 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.

