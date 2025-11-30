Partizan Taraftarı İstifa Eden Zeljko Obradovic İçin Tesisleri Bastı
Sırbistan’ın Partizan takımının taraftarları, başantrenör Zeljko Obradovic’in görevden ayrılmasına tepki göstermek için takımın antrenman yaptığı salonun önünde toplandı. Sırp medyasının aktardığına göre, Obradovic’in yeniden takımın başında olmasını isteyen çok sayıda taraftar, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena önünde bir araya geldi. Bazı taraftarlar salona girmeye çalışırken polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı. Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic’i hedef alan tezahüratlar yapan grup, yönetimden veya teknik ekibin herhangi bir üyesinden kendilerine açıklama yapılmasını talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Obra dönmezse, Partizan-Bayern maçını oynatmayacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu aşamaya nasıl gelindi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın