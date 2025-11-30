Fenerbahçe-Galatasaray Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Fenerbahçe ve Galatasaray yarın tarihlerinde yine önemli bir maça çıkacak. 32 puanlı Galatasaray, 31 puanlı Fenerbahçe'ye konuk olurken kazananın lig yarışında önemli bir avantaj yakalayacağı şüphesiz.

Galatasaray'da sakat oyuncuların belirsizliği can sıkarken, geriden gelen Fenerbahçe ise moralli görünüyor.

İki taraf da hem derbi zaferi için hem de ligde önemli bir başarı elde etmek için maça çıkacak.

Biz de bu kritik derbiyi yapay zekaya sorduk ve ChatGPT ve Gemini'den yanıtlar aldık.