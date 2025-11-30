onedio
Fenerbahçe-Galatasaray Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Hakan Karakoca
30.11.2025 - 19:25
30.11.2025 - 19:25

Fenerbahçe ve Galatasaray yarın tarihlerinde yine önemli bir maça çıkacak. 32 puanlı Galatasaray, 31 puanlı Fenerbahçe'ye konuk olurken kazananın lig yarışında önemli bir avantaj yakalayacağı şüphesiz. 

Galatasaray'da sakat oyuncuların belirsizliği can sıkarken, geriden gelen Fenerbahçe ise moralli görünüyor. 

İki taraf da hem derbi zaferi için hem de ligde önemli bir başarı elde etmek için maça çıkacak.

Biz de bu kritik derbiyi yapay zekaya sorduk ve ChatGPT ve Gemini'den yanıtlar aldık.

Zirveyi şekillendirecek derbi için nefesler tutuldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir maça çıkıyor. 32 puanlı sarı kırmızılılar, 31 puanlı Fenerbahçe'ye konuk olacak ve kazanan liderlik için büyük bir avantajın sahibi olacak. 

Bu iki takımın kritik mücadelesini ChatGPT ve Gemini'ye sorduk ve skor tahmini aldık.

ChatGPT'nin tahmini Fenerbahçe galibiyeti...

ChatGPT yaptığı tahminde şu ifadelere yer verdi:

FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesi tüm gözler Kadıköy’de olacak; ev sahibi taraf sezon boyunca evinde gösterdiği güçlü performansla sahaya güvenle çıkarken, rakip olarak gelen Galatasaray da büyük maçlardaki tecrübesi ve derbi zihniyetiyle en az bir puanı almaya niyetli. Son istatistikler ve her iki ekibin genel hâli “denge” sinyali verse de, ev sahibi avantajı ve saha desteğiyle Fenerbahçe’nin galibiyete daha yakın olduğu kanaatindeyim; tahminim 2‑1 Fenerbahçe yönünde.

Gemini rahat Fenerbahçe galibiyeti bekliyor.

Galatasaray'ın savunma kanatlarındaki kritik eksikleri ve Fenerbahçe'nin son haftalardaki yüksek gol formunu birleştirdiğimizde; ibre, taraftar avantajıyla birlikte ev sahibini gösteriyor. Galatasaray'ın eksik savunma hattının, Fenerbahçe'nin tempolu kanat organizasyonlarına direnebilmesi zor görünüyor.

Tahminim:Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
