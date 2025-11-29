Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi Yeni Bir Boyut Kazandı: 5 Milyon Euro'luk Kriz Aşılamıyor

Portekiz’in önde gelen spor gazetesi Record’un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva’nın serbest kalabilmesi için 5 milyon Euro talep ediyor. Ancak Silva’nın herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediği ve bu yönde kulübe ciddi baskı yaptığı öne sürülüyor. Oyuncuyu yeniden kadrosuna katmayı planlayan eski kulübü Benfica’nın ise süreci yakından izlediği aktarılıyor.