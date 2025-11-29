onedio
Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi Yeni Bir Boyut Kazandı: 5 Milyon Euro'luk Kriz Aşılamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 17:51

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile kulüp arasındaki gerginlik, oyuncunun yönetimle karşı karşıya gelmesiyle daha da tırmandı. Geleceği hâlâ netleşmeyen deneyimli futbolcunun ayrılık konusundaki kararlı tavrı, krizin büyümesine yol açıyor.

Beşiktaş, 5 Milyon Euro bekliyor.

Portekiz’in önde gelen spor gazetesi Record’un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva’nın serbest kalabilmesi için 5 milyon Euro talep ediyor. Ancak Silva’nın herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediği ve bu yönde kulübe ciddi baskı yaptığı öne sürülüyor. Oyuncuyu yeniden kadrosuna katmayı planlayan eski kulübü Benfica’nın ise süreci yakından izlediği aktarılıyor.

"Sahaya çıkmam" resti...

Portekizli yıldızın, Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılık talebinin reddedilmesi hâlinde geri adım atmayacağını yönetime açıkça ilettiği aktarıldı. Rafa Silva’nın Türkiye’den ayrılma isteğini vurgulayarak Beşiktaş formasıyla tekrar sahaya çıkmamakta kararlı olduğunu şimdiden bildirdiği ifade edildi. Oyuncunun yakın çevresinin ise bu sert tutumu nedeniyle onu daha sakin olmaya davet ettiği öğrenildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
