Robin van Persie Oğlunu Gol Umudu Olarak Oyuna Alınca Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Hollandalı teknik direktör eleştiriler karşısında kendini 'Oğlumu oyuna alma kararını bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim çünkü gole ihtiyacımız vardı. Bir baba gözüyle, oğlunuz ilk kez sahneye çıktığında bu her zaman özel bir andır ama ben o anın tadını çıkarmakla meşguldüm diyemem. Shaqueel gibi işimi yapıyordum.' sözleriyle savundu.