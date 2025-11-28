onedio
Robin van Persie Oğlunu Gol Umudu Olarak Oyuna Alınca Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 17:31

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Feyenoord’un Celtic karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi, Hollanda temsilcisinde tepkileri iyice yükseltti. Maçın ardından en çok konuşulan konu ise teknik direktör Robin van Persie’nin 81. dakikada oğlu Shaqueel van Persie’yi sahaya sürmesi oldu. Kararın “duygusal” bulunduğu yorumlarına karşı genç çalıştırıcı, tercihini tamamen oyunun ihtiyaçlarına göre yaptığını, hamlenin taktiksel bir zorunluluktan doğduğunu belirterek eleştirilere yanıt verdi.

Robin van Persie'nin oğlunun bir süredir Feyenoord altyapısında mücadele ettiği biliniyor.

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel artık profesyonel bir futbolcu. Uzun yıllar mücadele ettiği altyapı takımlarında adından söz ettiren genç oyuncu dün Feyenoord'un gol aradığı dakikalarda gol umudu olarak sahaya sürüldü. Buradaki küçük br detay ise onu gol umudu olarak sahaya sürenin babası olması.

Genç futbolcu kritik bir dakikada babası tarafından sahaya sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Feyenoord’un Celtic’e 3-1 mağlup olması, Hollanda kulübünde eleştirilerin dozunu artırdı. Maçın en çok tartışılan anı, teknik direktör Robin van Persie’nin 81. dakikada oğlu Shaqueel van Persie’yi sahaya göndermesi oldu. Bu tercihin duygusal nedenlere dayandığı iddiaları gündem olurken Van Persie, değişikliği tamamen oyunun gidişatına göre yaptığını söyleyerek eleştirilere karşı kendini savundu.

Robin van Persie "gole ihtiyacımız vardı" dedi.

Hollandalı teknik direktör eleştiriler karşısında kendini 'Oğlumu oyuna alma kararını bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim çünkü gole ihtiyacımız vardı. Bir baba gözüyle, oğlunuz ilk kez sahneye çıktığında bu her zaman özel bir andır ama ben o anın tadını çıkarmakla meşguldüm diyemem. Shaqueel gibi işimi yapıyordum.' sözleriyle savundu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
