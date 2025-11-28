Robin van Persie Oğlunu Gol Umudu Olarak Oyuna Alınca Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Feyenoord’un Celtic karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi, Hollanda temsilcisinde tepkileri iyice yükseltti. Maçın ardından en çok konuşulan konu ise teknik direktör Robin van Persie’nin 81. dakikada oğlu Shaqueel van Persie’yi sahaya sürmesi oldu. Kararın “duygusal” bulunduğu yorumlarına karşı genç çalıştırıcı, tercihini tamamen oyunun ihtiyaçlarına göre yaptığını, hamlenin taktiksel bir zorunluluktan doğduğunu belirterek eleştirilere yanıt verdi.
Robin van Persie'nin oğlunun bir süredir Feyenoord altyapısında mücadele ettiği biliniyor.
Genç futbolcu kritik bir dakikada babası tarafından sahaya sürüldü.
Robin van Persie "gole ihtiyacımız vardı" dedi.
