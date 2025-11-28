EuroLeague Yönetimi Fenerbahçe Maçındaki Irkçı Pankart Nedeniyle Partizan'a Ceza Verdi
Euroleague yönetimi geçtiğimiz hafta oynanan Partizan Fenerbahçe basketbol maçında Sırp taraftarların açtığı pankart nedeniyle şikayette bulunmuştu. Pankart Türk sporseverler tarafından büyük tepki çekmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberini göre lig yönetimi bu şikayeti değerlendirdi ve Belgrad ekibine 40 bin euro ceza verdi, benzer durumun tekrarlanması halinde de Partizan sonraki maçında seyirci cezasıyla karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta Partizan tribünlerinde açılan pankart tepki çekmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Partizan'ın cezası belli oldu.
