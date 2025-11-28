onedio
EuroLeague Yönetimi Fenerbahçe Maçındaki Irkçı Pankart Nedeniyle Partizan'a Ceza Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2025 - 12:17

Euroleague yönetimi geçtiğimiz hafta oynanan Partizan Fenerbahçe basketbol maçında Sırp taraftarların açtığı pankart nedeniyle şikayette bulunmuştu. Pankart Türk sporseverler tarafından büyük tepki çekmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberini göre lig yönetimi bu şikayeti değerlendirdi ve Belgrad ekibine 40 bin euro ceza verdi, benzer durumun tekrarlanması halinde de Partizan sonraki maçında seyirci cezasıyla karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Partizan tribünlerinde açılan pankart tepki çekmişti.

I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden pankart büyük tepki çekmişti. Fenerbahçe EuroLeague yönetimine pankartı şikayet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Partizan'ın cezası belli oldu.

Sabuncuoğlu haberi 'EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe maçında açılan pankart sebebiyle Partizan'a 40 bin euro para cezası verdi. Sırp ekibi, aynı eylemi bir daha yaparsa, EuroLeague'deki ilk iç saha maçında %80 kapasite ile oynama cezasına çarptırılacak.' şeklinde aktardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
