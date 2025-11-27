onedio
EuroLeague'den İsrail Takımları İçin Flaş Karar: Maçlar Yeniden İsrail’de Oynanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.11.2025 - 20:42

EuroLeague ve EuroCup'ta İsrail takımları aralık ayından itibaren kendi ülkelerinde oynayabilecek.

EuroLeague yönetimi, EuroCup ve EuroLeague'de mücadele eden İsrail takımlarının artık ülkelerinde ev sahipliği yapabileceğini duyurdu.

Ekim 2023'te uygulanmaya başlayan İsrail takımlarının evinde oynama yasağı böylelikle kalktı. EuroLeague yönetimi bütün takımları bilgilendirdiğini duyurdu.

EuroLeague'den resmi açıklama

'EuroCup ve EuroLeague maçları sırasıyla 9 ve 11 Aralık tarihlerinde İsrail'de yeniden başlayacak

Euroleague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail'deki mevcut durumu değerlendirdi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve 1 Aralık'ın ülkede maçların yeniden başlaması için geçici tarih olarak belirlendiğini duyuran açıklamayı takiben gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında kulüplere, geçen hafta Euroleague Basketball (EB) heyetinin İsrail'e yaptığı resmi ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaret kapsamında, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin ve koşullarının kapsamlı bir yerinde incelemesi ile çeşitli hükümet kurumlarıyla resmi toplantılar gerçekleştirildi. Kulüpler ayrıca, izleme aşaması boyunca aktif olarak yer alan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla EB tarafından yürütülen en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketball, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, geri dönüş planını devreye sokmaya ve EuroCup'ın 10. haftası ve EuroLeague'in 15. haftası ile İsrail'de maçlara devam etmeye karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacağı maç olacak. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi ve ASVEL arasındaki maçla geri dönecek, Hapoel Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız'a karşı evinde ilk maçını oynayacak.

Euroleague Basketball, tüm katılımcıların güvenliği ve sağlığını sağlamak için gelişmeleri yakından takip etmeye ve yerel ve uluslararası yetkililer, misafir takımlar ve ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecek. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail'e seyahatleri ile ilgili ulusal hükümetin önerileri veya kısıtlamaları ile tam işbirliği ve uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir.”

