Fransa Futbol Federasyonu'na Bağlı Lisanslı Futbolcuların Bilgileri Çalındı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), bünyesindeki kulüplerde yer alan lisanslı sporculara ait kişisel verilerin bir siber saldırı sonucu korsanlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Federasyon, kulüplerin yönetim süreçleri ve sporcu bilgilerini işleyen yazılımın hedef alındığını belirtti. Olayın ardından sistem erişimi kısıtlanırken, uzman ekiplerin saldırının boyutunu ve hangi verilerin açığa çıktığını belirlemek için yaptığı çalışmayı tamamladı.