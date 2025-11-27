onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fransa Futbol Federasyonu'na Bağlı Lisanslı Futbolcuların Bilgileri Çalındı

Fransa Futbol Federasyonu'na Bağlı Lisanslı Futbolcuların Bilgileri Çalındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 22:11

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), federasyona bağlı kulüplerde yer alan lisanslı futbolcuların kişisel verilerinin siber saldırı sonucu ele geçirildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, kulüplerin yönetim işlemleri ve sporcu bilgilerinin tutulduğu yazılım sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve saldırının kapsamı incelenmeye başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa futbolu farklı bir hırsızlıkla çalkalanıyor.

Fransa futbolu farklı bir hırsızlıkla çalkalanıyor.

Daha önce milli takımdaki bazı isimlerin evlerine girerek değerli eşyalarının çalınmasıyla anılan Fransa Milli Takımı bu kez farklı bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Fransa Futbol Federasyonu futbolcuların verilerini çaldırdığını açıkladı.

Sisteme izinsiz giriş tespit edildi.

Sisteme izinsiz giriş tespit edildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), bünyesindeki kulüplerde yer alan lisanslı sporculara ait kişisel verilerin bir siber saldırı sonucu korsanlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Federasyon, kulüplerin yönetim süreçleri ve sporcu bilgilerini işleyen yazılımın hedef alındığını belirtti. Olayın ardından sistem erişimi kısıtlanırken, uzman ekiplerin saldırının boyutunu ve hangi verilerin açığa çıktığını belirlemek için yaptığı çalışmayı tamamladı.

Yapılan açıklamada çaldırılan veriler duyuruldu.

Yapılan açıklamada çaldırılan veriler duyuruldu.

Açıklamada, saldırıya uğrayan yazılım üzerinden tutulan bazı kişisel bilgilerin yetkisiz kişilerce ele geçirildiği ve federasyonun olay sonrası resmi şikayet sürecini başlattığı bildirildi.

Federasyon, hem sistemin güvenliğini artırmak hem de veri sızıntısının etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alındığını duyurdu. Yetkililer, çalınan veriler arasında sporcuların kimlik ve iletişim bilgileri gibi temel kişisel detayların yer aldığını doğruladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın