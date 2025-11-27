Fransa Futbol Federasyonu'na Bağlı Lisanslı Futbolcuların Bilgileri Çalındı
Fransa Futbol Federasyonu (FFF), federasyona bağlı kulüplerde yer alan lisanslı futbolcuların kişisel verilerinin siber saldırı sonucu ele geçirildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, kulüplerin yönetim işlemleri ve sporcu bilgilerinin tutulduğu yazılım sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve saldırının kapsamı incelenmeye başlandı.
Fransa futbolu farklı bir hırsızlıkla çalkalanıyor.
Sisteme izinsiz giriş tespit edildi.
Yapılan açıklamada çaldırılan veriler duyuruldu.
