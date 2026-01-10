onedio
Berfu Yenenler, Çakal ile Çektikleri Yayınlanmayan Röportaj İçin Açıklama Yaptı

Berfu Yenenler, Çakal ile Çektikleri Yayınlanmayan Röportaj İçin Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.01.2026 - 13:45

YouTube platformu üzerinden sürdürdüğü programıyla ünlüleri konuk eden Berfu Yenenler ile Çakal arasında bir gerginlik olduğu ortaya çıkmıştı. Rapçi kimliğiyle tanıdığımız Çakal, Arem & Arman’la gerçekleştirdiği röportajında Yenenler ile çektiği röportaj için “Hayatımdaki en kötü deneyimlerdendi” demişti. Şimdiyse Yenenler tarafından konuya dair açıklama geldi. 

Kaynak: Gazete Magazin

Çakal, Arem & Arman’la röportaj verdiğinde Yenenler’in adını geçirmemişti.

Berfu Yenenler de Danla Bilic ile yaptığı programda Çakal’ın adını vermeden yayınlanmayan röportajdan bahsetmişti. İkilinin takipçileri birbirlerinden bahsettiklerini anlamış, ama programın neden yayınlanmadığını merak etmişti.

Şimdiyse Berfu Yenenler muhabirlerle yaptığı konuşmada konuya dair açıklık getirdi ve Çakal ile bir problemi olmadığını, gerekirse yeniden program çekebileceğini dile getirdi.

İşte Berfu Yenenler’in konuya dair yeni açıklaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
