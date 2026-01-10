Berfu Yenenler, Çakal ile Çektikleri Yayınlanmayan Röportaj İçin Açıklama Yaptı

Berfu Yenenler de Danla Bilic ile yaptığı programda Çakal’ın adını vermeden yayınlanmayan röportajdan bahsetmişti. İkilinin takipçileri birbirlerinden bahsettiklerini anlamış, ama programın neden yayınlanmadığını merak etmişti.

Şimdiyse Berfu Yenenler muhabirlerle yaptığı konuşmada konuya dair açıklık getirdi ve Çakal ile bir problemi olmadığını, gerekirse yeniden program çekebileceğini dile getirdi.