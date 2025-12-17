onedio
Pornhub ve OpenAI'da Büyük Veri Sızıntısı: Milyonlarca Kullanıcının İzlediği Videolar İfşa Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2025 - 14:22

İnternet dünyasının iki devi Pornhub ve OpenAI, ortak çalıştıkları bir veri analiz firmasına yapılan siber saldırı nedeniyle zor günler geçiriyor. Premium kullanıcıların izleme geçmişlerinden konum bilgilerine kadar pek çok hassas verinin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük yetişkin içerik platformlarından biri olan Pornhub ve yapay zeka devi OpenAI, veri analitiği hizmeti aldıkları Mixpanel üzerinden ciddi bir siber saldırıya maruz kaldı.

'ShinyHunters' isimli bilgisayar korsanı grubu tarafından üstlenilen saldırıda, özellikle Pornhub Premium üyelerinin dijital ayak izlerinin ele geçirildiği öne sürülüyor. Sızdırılan bilgiler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, izledikleri videoların bağlantıları, arama yaptıkları anahtar kelimeler ve kesin zaman damgaları gibi mahrem sayılabilecek detaylar yer alıyor. Pornhub yönetimi, söz konusu analiz şirketiyle olan iş birliğini yıllar önce sonlandırdıklarını belirtse de, sızıntının 2021 öncesine veya geçiş sürecindeki verilere ait olduğu düşünülüyor.

Benzer bir güvenlik alarmı yapay zeka platformu OpenAI tarafında da çalıyor. Şirket, Mixpanel üzerinden gerçekleşen ihlali doğrularken, sızıntının sadece API platformunu kullanan sınırlı bir kesimi etkilediğini savundu. Yapılan resmi açıklamada, ChatGPT kullanıcılarının bu durumdan zarar görmediği; sohbet geçmişleri, şifreler veya ödeme bilgileri gibi kritik verilerin güvende olduğu vurgulandı. OpenAI, yaşanan bu olayın ardından analiz firmasıyla olan tüm bağlarını kopardığını ve kendi sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını duyurdu.

Saldırının merkezinde yer alan Mixpanel ise olayın bir 'smishing' yani SMS üzerinden yapılan kimlik avı saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Kasım ayı başında tespit edilen siber saldırının ardından yetkisiz erişimlerin engellendiğini ve etkilenen tüm hesapların dondurulduğunu belirten şirket, siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte durumu kontrol altına aldıklarını bildirdi. Ancak hacker grubunun, elindeki verilerin kullanıcıların tüm arama geçmişlerini kapsadığı yönündeki iddiaları, dijital gizlilik konusundaki endişeleri artırmaya devam ediyor.

