Cinsel Uyarılma İçin Özel Krem: Kadınlara Özel Cinsel Gücü Arttırıcı Krem Satışa Çıktı

San Diego merkezli biyofarmasötik şirketi Daré Bioscience, kadın cinsel uyarılma bozukluğuyla mücadele etmek amacıyla geliştirilen 'Daré to Play' isimli kremi sınırlı bir dağıtım ağıyla piyasaya sürdü. Erkeklerde kullanılan cinsel gücü arttırıcı ilacın temel bileşeni olan sildenafili içeren bu yeni ürün, alışılagelmişin aksine hap şeklinde değil, doğrudan ilgili bölgeye sürülerek kullanılan bir krem formunda geliştirildi.

Ürünün temel çalışma prensibi, uygulama yapılan bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak fiziksel hassasiyeti ve uyarılma kapasitesini artırmak üzerine kurulu. Özellikle cinsel uyarılma bozukluğu yaşayan kadınlarda fiziksel tepkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bu yöntem, klinik çalışmalarla da destekleniyor. Şirketin üst yöneticisi Sabrina Martucci Johnson, FDA standartlarında hazırlanan ve kanıta dayalı bir çalışma yöntemiyle geliştirilen bu ürünün, kadın sağlığında önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.

Şu aşamada özel üretim yapan eczane tesisleri aracılığıyla dağıtılan krem, doktor reçetesiyle temin edilebiliyor.