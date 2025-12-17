Cinsel Uyarılma İçin Özel Krem: Kadınlara Özel Cinsel Gücü Arttırıcı Krem Satışa Çıktı
Erkeklerin yıllardır kullandığı erektil disfonksiyon (sertleşme) tedavisine benzer bir yöntem artık kadınlar için de erişilebilir hale geliyor. San Diego merkezli bir biyoteknoloji firması, doğrudan cinsel bölgeye uygulanan ve uyarılma sorunlarını hedefleyen sildenafil içerikli yeni kremini belirli bölgelerde satışa sundu.
Yıllardır erkeklerin cinsel sağlık sorunları için kullanılan ilaçların bir benzeri, artık kadınlar için de raflardaki yerini almaya başladı.
