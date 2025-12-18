Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Cihan Şensözlü, medya ve magazin dünyasında 'Cihanna' takma adıyla tanınan bir gazeteci ve köşe yazarıdır. Özellikle İstanbul gece hayatı, eğlence sektörü ve magazin kulislerine yönelik içerikleriyle bilinir. Uzun yıllardır medya alanında yer alan Şensözlü’nün, Hürriyet gazetesi başta olmak üzere çeşitli mecralarda yazılar kaleme aldığı biliniyor.

Kamuoyunda 'Türkiye’nin ilk parti vizörü' olarak anılan Şensözlü, İstanbul’daki eğlence mekanlarının nabzını tutan isimler arasında gösteriliyor. Medya kimliğinin yanı sıra gece hayatı figürü olarak da tanınan Şensözlü, geniş bir sosyal çevreye sahip olmasıyla biliniyor.

Cihan Şensözlü Kaç Yaşında?

Cihan Şensözlü’nün doğum tarihi ve yaşına dair kamuoyuyla paylaşılmış resmî bir bilgi bulunmuyor.

Cihan Şensözlü Nereli?

Cihan Şensözlü’nün doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.