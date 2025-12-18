onedio
Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 12:11

Cihan Şensözlü ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla birlikte kamuoyunun gündemine geldi. Magazin ve medya dünyasında “Cihanna” ismiyle tanınan Şensözlü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Daha önce Katar’da yaşanan gözaltı iddialarıyla da gündeme gelen Şensözlü’nün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve gözaltı gerekçesi araştırılmaya başlandı.

Cihan Şensözlü Kimdir?

Cihan Şensözlü, medya ve magazin dünyasında 'Cihanna' takma adıyla tanınan bir gazeteci ve köşe yazarıdır. Özellikle İstanbul gece hayatı, eğlence sektörü ve magazin kulislerine yönelik içerikleriyle bilinir. Uzun yıllardır medya alanında yer alan Şensözlü’nün, Hürriyet gazetesi başta olmak üzere çeşitli mecralarda yazılar kaleme aldığı biliniyor.

Kamuoyunda 'Türkiye’nin ilk parti vizörü' olarak anılan Şensözlü, İstanbul’daki eğlence mekanlarının nabzını tutan isimler arasında gösteriliyor. Medya kimliğinin yanı sıra gece hayatı figürü olarak da tanınan Şensözlü, geniş bir sosyal çevreye sahip olmasıyla biliniyor.

Cihan Şensözlü Kaç Yaşında?

Cihan Şensözlü’nün doğum tarihi ve yaşına dair kamuoyuyla paylaşılmış resmî bir bilgi bulunmuyor. 

Cihan Şensözlü Nereli?

Cihan Şensözlü’nün doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Cihan Şensözlü Mesleği Ne?

Kendisi, sosyal medya hesaplarında ve röportajlarında gazeteci ve köşe yazarı kimliğini öne çıkarıyor.

Bunun yanında YouTube içerikleri, sosyal medya paylaşımları, halkla ilişkiler çalışmaları ve etkinlik planlama alanlarında da aktif olduğu biliniyor.

Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Cihan Şensözlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı. Soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarla gündeme geldi.

Savcılık dosyasına göre, kamuoyunda tanınan bazı isimler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlamaları yöneltildi. Bu kapsamda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Cihan Şensözlü’nün ise adresinde bulunamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Şensözlü’nün soruşturmadaki rolüne dair resmî makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. Hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

