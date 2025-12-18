onedio
Kış Boyu Rahat Etmek İçin Evinize Tuz ve Defne Yaprağı Koyun!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 12:13

Kış ayları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Soğuk havaları sevenler mutlu olsa da bazı olumsuzluklar da beraberinde geliyor. Bu olumsuzlukların başında ise pencerelerimiz kapalıyken evlerimizde oluşan nem ve küf! Özellikle mutfak ve banyolarda oluşan buğulanma, zamanla küf ve mantar oluşmasına yol açabiliyor. Uzun vadede ise insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Neyse ki kimyasal ürünlere boğulmadan, doğal yöntemlerle evdeki nemi ve küfü azaltmak mümkün. 

İşte evde kolayca uygulanabilecek defne ve tuz yöntemi!

Kış aylarında artan nem ve küf sorununa doğal çözüm: Tuz

Havalar soğuduğunda, mutfaklarımızda pişen yemekler, duş alma ve yetersiz havalandırma nedeniyle evlerimizin içinde nem oranı yükseliyor. Özellikle mutfak ve banyolarda oluşan buğulanma, zamanla küfe dönüşebiliyor. Küf ise insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip. Her ne kadar camları sık sık silseniz de nem kaynağını ortadan kaldırmadığınız sürece sorun tekrarlayacaktır.

Peki doğal bir çözümü var mı?

Evet, var. Pahalı cihazlar almanıza gerek yok! Sofra tuzu veya deniz tuzu, doğal bir nem emicidir. Pencere pervazına ya da sık sık nemlenen alanlara yerleştirilen bir kase tuz, havadaki fazla nemi çeker ve yoğuşmayı azaltır. Tuz koyduğunuz bir alan, daha nemsiz olacaktır. 

Fakat tuzu ortalama haftada bir kontrol etmeyi unutmayın. Ortamdaki nem oranı yüksekse tuz kısa sürede neme doygun hale gelir. Tuzu yenileyebilir ya da kurutarak aynı tuzu yeniden kullanabilirsiniz.

Evdeki nem ve küf sorununa diğer doğal çözümler

Tuzun içerisinde bir de defne yaprağı eklemeyi deneyin! Defne yapraklarının içerdiği doğal maddeler, küf ve mantar oluşumunu engeller. Havaya yayılan bu maddeler sayesinde yalnızca nem değil, küf riski de azaltılır. Defne, ayrıca hoş kokusuyla ortamın havasını da değiştirecektir. 

Gelelim diğer yöntemlere:

1. Günlük Havalandırma

Soğuk diye cam açmamak en büyük hatamız olabilir. Günde en az 10–15 dakika, karşılıklı pencereleri açarak evinizi havalandırın.

2. Karbonat ve Sirke İkilisi

Küf oluşan yüzeyleri beyaz sirke ile silin (Durulama gerekmez). Küf kokusu için bir kâse karbonatı odalarınıza koyabilirsiniz.

3.  Limon + Tuz Karışımı

Özellikle pencere kenarları için birebir. Yarım limonun üzerine tuz serpin ve küf görülen köşeye koyun. Nem çekmeye yardımcı olur ve ferah koku bırakır.

4. Nem Seven Bitkiler

Bazı bitkiler ortamdaki fazla nemi emer: Paşa kılıcı ve aloe vera hem dekoratiftir hem de işlevsel!

5.  Duş Sonrası Önlem

Duş sonrası banyo kapısını kapatmayın, camı açın. Havlu ve bornozlarınızı da banyoda kurutmayın.

6.  Duvarları Soğutmayın

Mobilyaları dış duvara tamamen dayamayın. Duvar ile dolap arasında biraz boşluk bırakın ki hava akışı olsun.

7. Her Şeye Rağmen Küf Başladıysa Doğal Müdahale

1 bardak sirke + birkaç damla çay ağacı yağı. 

Sprey şişeye koy, küflü yere sık, silmeden kurumasını bekle.

