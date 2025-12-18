Kış Boyu Rahat Etmek İçin Evinize Tuz ve Defne Yaprağı Koyun!

Havalar soğuduğunda, mutfaklarımızda pişen yemekler, duş alma ve yetersiz havalandırma nedeniyle evlerimizin içinde nem oranı yükseliyor. Özellikle mutfak ve banyolarda oluşan buğulanma, zamanla küfe dönüşebiliyor. Küf ise insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip. Her ne kadar camları sık sık silseniz de nem kaynağını ortadan kaldırmadığınız sürece sorun tekrarlayacaktır.

Peki doğal bir çözümü var mı?

Evet, var. Pahalı cihazlar almanıza gerek yok! Sofra tuzu veya deniz tuzu, doğal bir nem emicidir. Pencere pervazına ya da sık sık nemlenen alanlara yerleştirilen bir kase tuz, havadaki fazla nemi çeker ve yoğuşmayı azaltır. Tuz koyduğunuz bir alan, daha nemsiz olacaktır.

Fakat tuzu ortalama haftada bir kontrol etmeyi unutmayın. Ortamdaki nem oranı yüksekse tuz kısa sürede neme doygun hale gelir. Tuzu yenileyebilir ya da kurutarak aynı tuzu yeniden kullanabilirsiniz.