Yanlış Yapıyor Olabilirsiniz: Diş Hekimleri Diş Fırçalama Konusunda 'Doğruları' Tek Tek Anlattı

Dişleri düzenli olarak fırçalamak, çürüğü önlemenin ötesinde birçok sağlık sorununu önlemeye de yardımcı olur. Dişler fırçalanmadığı zaman dişlerin üzerinde plak birikimi oluşur ve plaklar diş eti hastalıklarına yol açabilir. Dişlerde biriken plaklar ve yiyecek artıkları kötü ağız kokusuna yol açabilir.

Kötü bir ağız hijyeni, kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla da eşleştirilmiştir. Dişlerinizi doğru şekilde fırçalayarak bu sorunları engelleyebilirsiniz.