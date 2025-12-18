onedio
article/comments
Yanlış Yapıyor Olabilirsiniz: Diş Hekimleri Diş Fırçalama Konusunda 'Doğruları' Tek Tek Anlattı

Yanlış Yapıyor Olabilirsiniz: Diş Hekimleri Diş Fırçalama Konusunda 'Doğruları' Tek Tek Anlattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 09:35

Diş fırçalama söz konusu olduğunda herkesin farklı bir alışkanlığı olabilir. Fakat diş, ağız hatta mide ve bağırsak sağlığı açısından diş fırçalama konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunun sebebi ise günde kaç kez dişinizi fırçaladığınızın ya da kullandığınız malzemelerin sağlığınızı etkilemesi.

Gelin, diş fırçalama konusunda neyin doğru neyin yanlış olduğunu diş hekimlerinden öğrenelim.

Acaba dişinizi 'doğru' fırçalıyor musunuz?

Dişleri düzenli olarak fırçalamak, çürüğü önlemenin ötesinde birçok sağlık sorununu önlemeye de yardımcı olur. Dişler fırçalanmadığı zaman dişlerin üzerinde plak birikimi oluşur ve plaklar diş eti hastalıklarına yol açabilir. Dişlerde biriken plaklar ve yiyecek artıkları kötü ağız kokusuna yol açabilir. 

Kötü bir ağız hijyeni, kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla da eşleştirilmiştir. Dişlerinizi doğru şekilde fırçalayarak bu sorunları engelleyebilirsiniz.

Gelelim işin doğrusuna.

twitter.com

Sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlar yapan Girişimsel ve Klinik Kardiyolog Muhammed Keskin, bu kez diş doktorlarına seslendi. Diş doktorlarına aşağıdaki sorular yöneltildi;

  • Diş ipi mi, ara fırça mı?

  • Elektrikli fırça mı, manuel mi?

  • Florürlü diş macunu mu, florürsüz mü?

  • Fırçalama günde 3 kez mi, 2 kez mi?

Diş doktorlarından gelen tavsiyeler ise şu yönde;

twitter.com

Cevapları detaylandıranlar da var.

twitter.com

"Yeterli fırçalamayla 1 bile yeterli" cevabında sanırım "yeter ki fırçalayın" yatıyor :)

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
