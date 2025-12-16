onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gıda Mühendisi Kaşar Peynirlerde Yapılan Büyük Sahteciliği Anlattı!

Gıda Mühendisi Kaşar Peynirlerde Yapılan Büyük Sahteciliği Anlattı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 15:27

İçerik Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sene duyurduğu 'taklit ve tağşiş' listeleri sık sık gündemimizde yer aldı. Özellikle gıda ürünlerinde yapılan sahtecilik vatandaşları alarm seviyesine geçirdi. Henüz geçtiğimiz günlerde dokuz farklı peynir ve tereyağı ürününde taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı. 

Evlerimizin vazgeçilmezi haline gelen kaşar peyniri de en çok sahteciliğin yapıldığı gıdalardan biri.

Kaşar peynirlerdeki sahteciliği, sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı anlattı.

Kaynak: Instagramgidamuhendisianlatiyor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki neden kaşar peynirde eritme tuzu sahteciliği yapılıyor?

Peki neden kaşar peynirde eritme tuzu sahteciliği yapılıyor?

Yaklaşık 14 yıllık gıda mühendisi olan ve sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Tuğba Parıltı, market rafına gittiğinde 'Acaba mı?' diye düşünüp böyle dakikalarca raf önünde beklediğim bir ürün grubu var; o da taze kaşar peyniri.' diyor. Parıltı, taze kaşar peynirinin ülkemizde çok fazla hileye, sahteciliğe maruz kaldığını belirtiyor. 

'Bazı üreticilerin içerisine eritme tuzu koymasına rağmen üzerine hala taze kaşar peyniri yazıyor. Ancak yasa olarak taze kaşar peynirine bildiğimiz sofra tuzu dışında bir tuz konulmaması gerekiyor. Emülsifiye edici tuz koyuyorsanız üzerine 'eritme peyniri' yazmanız gerekiyor.'

Peki neden eritme tuzu sahteciliği yapılıyor? 

'Eritme tuzu koyduğunuzda farklı peynir gruplarını, farklı malzemeleri, üretimde oluşan fireleri de rahatça ürünle ilave edebilirsiniz.' Yani tek sebebi ticari nedenler!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın