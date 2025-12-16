Gıda Mühendisi Kaşar Peynirlerde Yapılan Büyük Sahteciliği Anlattı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sene duyurduğu 'taklit ve tağşiş' listeleri sık sık gündemimizde yer aldı. Özellikle gıda ürünlerinde yapılan sahtecilik vatandaşları alarm seviyesine geçirdi. Henüz geçtiğimiz günlerde dokuz farklı peynir ve tereyağı ürününde taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı.

Evlerimizin vazgeçilmezi haline gelen kaşar peyniri de en çok sahteciliğin yapıldığı gıdalardan biri.

Kaşar peynirlerdeki sahteciliği, sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı anlattı.

Kaynak: Instagram / gidamuhendisianlatiyor