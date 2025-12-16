onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Filipinler'de Çalışan Bir İçerik Üreticisi Farklı Ülkelerden İş Arkadaşlarına Lokum Denetti

Filipinler'de Çalışan Bir İçerik Üreticisi Farklı Ülkelerden İş Arkadaşlarına Lokum Denetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 14:31

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine ait bir damak lezzeti ve mutfak kültürü var. Bir ülkede çok sıradan olan bir yiyecek başka bir ülkede oldukça ilginç görülebiliyor. Sıradan bir yiyeceğin, farklı bir coğrafyada büyülü bir lezzet deneyimine dönüşebilmesi, kültürlerin çeşitliliğinin ve zenginliğinin bir parçası. Her ülkenin damak zevki ve mutfak kültürü o ülke hakkında da pek çok fikir veriyor. 

Filipinler'de çalışan bir içerik üreticisi, farklı ülkelerden iş arkadaşlarına lokum tattırdı. Elbette her biri bu eşsiz lezzeti oldukça beğendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

TasteAtlas tarafından Aralık 2025'te açıklanan "2025/2026 Dünyanın En İyi Mutfakları ve Yemekleri (2025/2026 TasteAtlas Awards) listesinde ülkemiz pek çok kategoride yer aldı.

TasteAtlas tarafından Aralık 2025'te açıklanan "2025/2026 Dünyanın En İyi Mutfakları ve Yemekleri (2025/2026 TasteAtlas Awards) listesinde ülkemiz pek çok kategoride yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlıları listesinde Antakya Künefesi 1. sırada yer alarak dünyanın en iyi tatlısı seçildi.  Beyran ise dünyanın en iyi 2. çorbası seçildi. Türk mutfağı ise dünyanın en iyi 7. mutfağı seçildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın